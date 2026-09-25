Επιστροφή ενοικίου: Έως 1.600 ευρώ από σήμερα για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές – Οι προϋποθέσεις

Άρχισε η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κύριας κατοικίας τους, στην περιφέρεια, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Έως και δύο ενοίκια αφορά η επιστροφή ενοικίου, από σήμερά Παρασκευή (25.9. 2026), σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή που εργάζονται.

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Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως και 1.600 ευρώ καθώς η επιστροφή αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024, με βασική προϋπόθεση οι πληρωμές να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζών και να προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, ένας υγειονομικός ή εκπαιδευτικός που κατέβαλε:

ενοίκιο 400 ευρώ τον μήνα μέσα στο 2024

θα μπορούσε να λάβει 800 ευρώ, δηλαδή επιστροφή δύο ενοικίων.

Η σημερινή πληρωμή αφορά τις αναδρομικές ενισχύσεις για τα ενοίκια του 2024, ενώ έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενοίκια του 2025.

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Οι πληρωμές σήμερα αφορούν δύο κατηγορίες δικαιούχων

Όσοι είχαν λάβει τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα τότε εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024.

Όσοι δεν είχαν λάβει την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή δεν πληρούσαν τα τότε εισοδηματικά όρια, θα λάβουν τώρα αναδρομικά ποσό που αντιστοιχεί στα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι συγκεκριμένων κατηγοριών που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν. Πρόκειται για:

περιοχές της χώρας εκτός της Περιφέρειας Αττικής , με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και

, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

εκπαιδευτικοί,

μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και

μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και

μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρέτησαν, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς, σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές που καλύπτει το μέτρο.

ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου το μισθωμένο ακίνητο έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία. Καλύπτονται και εργαζόμενοι που νοικιάζουν δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν.