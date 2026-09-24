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Ρεύμα κάτω από 15 λεπτά, πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ, αύξηση επιδόματος και στήριξη της βιομηχανίας – Τα μέτρα που έρχονται

Διαθέσιμα στην αγορά τιμολόγια ρεύματος στα 15 ευρώ και χαμηλότερα, λέει το ΥΠΕΝ
Close Up Of Woman Opening Euro Energy Bill During Cost Of Living Crisis
Φωτογραφία iStock
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Με το αργό πετρέλαιο να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύοντας τις τιμές για ντίζελ και αμόλυβδη και με το φυσικό αέριο να ξεπερνά τα 74 ευρώ ανά KWh, αυξάνεται η αγωνία των νοικοκυριών ενόψει των αυξημένων αναγκών του χειμώνα και στενεύει ο κλοιός για επιχειρήσεις και βιομηχανία που περιμένουν μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι στην εγχώρια αγορά οι τιμές ντίζελ και βενζίνης έχουν βρεθεί στα ύψη, πάνω από 2,22 και 2,19 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης εάν άνοιγε σήμερα η αγορά θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Το ράλι των τιμών

Πριν από ένα χρόνο οι τιμές βενζίνης και ντίζελ ήταν σχεδόν 50 και 70 λεπτά χαμηλότερα. Όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις 15 Οκτωβρίου του 2025 που άνοιξε η αγορά ήταν στα 1,128 ευρώ ανά λίτρο για να φτάσει στα 1,75 την άνοιξη του 2026. Φέτος τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ αυτές τις τιμές, πάνω και από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, εάν δεν δοθεί επιδότηση. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης επιχειρείται να καλυφθεί η διαφορά από τα 1,75 ευρώ της λήξης προηγούμενης περιόδου, ήτοι τουλάχιστον 40 λεπτά/λίτρο.

Έτσι, το «πακέτο» μέτρων που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών, σύμφωνα με τα σενάρια, θα περιλαμβάνει:

Στήριξη της βιομηχανίας

Όσον αφορά στο κόστος λειτουργίας των βιομηχανιών, υπό εξέταση τίθενται τα αιτήματα του βιομηχανικού κλάδου για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF (Clean Industrial State Aid Framework). Το συγκεκριμένο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα επιδότησης έως και του 50% της κατανάλωσης ενέργειας των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με τη σχετική στήριξη να έχει ορίζοντα τριετίας.

Τιμολόγια ρεύματος

Όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή χονδρικής να εκτοξεύεται και πάνω από τα 200 ευρώ/KWh τις προηγούμενες ημέρες, είναι εύλογες οι ανησυχίες των καταναλωτών. Κύκλοι του ΥΠΕΝ μεταφέρουν ότι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν αρκετά σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας με κόστος κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Οπότε δεν φαίνεται να εξετάζει προς το παρόν κάποιου είδους στήριξη.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 2022, η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

Επομένως, όσοι ανησυχούν για την εξέλιξη των τιμών του ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» το κόστος τους για το επόμενο δωδεκάμηνο σε τιμή χαμηλότερη από την επιδοτούμενη της περιόδου 2022-2023 κατά την οποία ίσχυε η ενίσχυση.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ υπάρχουν ήδη καταναλωτές που έχουν επιλέξει τα «μπλε» (σταθερά) τιμολόγια, το μερίδιο των οποίων αυξήθηκε στο 31,62 % τον Ιούνιο από 28,57 % τον Ιανουάριο.

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