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Πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας από 120 επιχειρήσεις στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Αθήνα

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν υπευθύνους επιλογής προσωπικού
Large group of business people waiting for a job interview.
Φωτογραφία iStock
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Στις 10.10.2026 θα λάβει χώρα η 58η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με την συμμετοχή 120 επιχειρήσεων που προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας.

Η διοργάνωση της ΔΥΠΑ που αναμένεται να δώσει ευκαιρίες απασχόλησης σε χιλιάδες εργαζόμενους μέσω των θέσεων εργασία που προσφέρει, πραγματοποιείται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 10.00 έως τις 18.00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανέργους που αναζητούν εργασία, καθώς και σε εργαζομένους που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντήσουν απευθείας υπευθύνους επιλογής προσωπικού των επιχειρήσεων, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να συζητήσουν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας.

Οι θέσεις εργασίας καλύπτουν διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες και απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η προεγγραφή πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-athina-10-2026

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους για τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης, τις δράσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

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