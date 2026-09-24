Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται αύριο αναδρομικά 2 ενοίκια – Οι κατηγορίες που θα λάβουν 4 μέχρι τέλος Νοεμβρίου

Αύριο (25.9.2026) τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση για την αναδρομική επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην περιφέρεια και πληρώνουν τσουχτερά ενοίκια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Ειδικότερα, αύριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή δύο ενοικίων (χωρίς εισοδηματικά κριτήρια) σε 50.000 δικαιούχους που δραστηριοποιούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και ενοικιάζουν σπίτι εκτός της Περιφέρειας Αττικής (δεν εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης.

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Επιστροφή έως τέσσερα ενοίκια

Οι δικαιούχοι θα λάβουν αύριο (25.9.2026) επιστροφή έως και δύο ενοίκια, ενώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου ορισμένοι εξ αυτών θα εισπράξουν έως και τέσσερα μισθώματα, μαζί με όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Οι πληρωμές της 25ης Σεπτεμβρίου αφορούν τα αναδρομικά του 2025 με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024.

Η επιστροφή ενοικίου για τους εν λόγω εργαζομένους πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

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Ακολούθως, έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθεί η ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025. Κατά κανόνα αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος.

Εξαίρεση: Όταν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και την επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια κατοικία, η συγκεκριμένη πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12, ώστε συνολικά να φτάνει στα δύο ενοίκια.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι: εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετούσαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς σε δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περιοχές που καλύπτει το μέτρο, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό.

Ενίσχυση μέχρι 1.600 ευρώ

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ τον χρόνο για κάθε έτος καταβολής ενοικίων. Το όριο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Σε περίπτωση διαζυγίου, η προσαύξηση εφαρμόζεται για καθέναν από τους δύο γονείς, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη ισχύει και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του προηγουμένου φορολογικού έτους.

Διορθώσεις

Στις 30.9.2026 λήγει η προθεσμία για διορθώσεις στοιχείων από την πλευρά των ενοικιαστών, με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής 4 σημεία:

1.Ορθή αναγραφή της ετήσιας δαπάνης για ενοίκια κύριας κατοικίας στους κωδικούς 811-816 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και της ετήσιας δαπάνης για την πληρωμή ενοικίων φοιτητικής στέγης παιδιών στους κωδικούς 817-822 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1.

Οι διορθώσεις γίνονται με διαγραφή όλων των στοιχείων που είχαν καταχωρηθεί αρχικά στον πίνακα 6 και με εκ νέου δήλωσή τους με διορθωμένα πλέον μόνο τα ποσά των ενοικίων, προκειμένου να φαίνονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 τα χρήματα που πληρώθηκαν συνολικά για ενοίκιο το 2025.

2.Ορθή αναγραφή της δαπάνης ενοικίων σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μισθωτήρια με αντισυμβαλλόμενους είτε έναν ιδιοκτήτη και δύο ή περισσότερους ενοικιαστές, είτε δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες, και έναν ενοικιαστή είτε δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες και δύο ή περισσότερους ενοικιαστές.

3.Ορθός τρόπος υπολογισμού της επιστροφής ενοικίου. Η ετήσια δαπάνη ενοικίου του προηγούμενου έτους προσδιορίζεται από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους αυτού και το ποσό της επιστροφής ενοικίου υπολογίζεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου.

4.Απαραίτητη για κάθε μίσθωση είναι η δήλωση του αριθμού της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στον αντίστοιχο κωδικό του πίνακα 6 του Ε1. Για κάθε μίσθωση κύριας κατοικίας μέσα στο 2025 πρέπει να έχει δηλωθεί αντίστοιχα σε κάθε έναν από τους κωδικούς 081, 082 ή και 083 του πίνακα 6 ο αριθμός της σχετικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβλήθηκε στην Α.Α.Δ.Ε. Επίσης για κάθε μίσθωση φοιτητικής κατοικία μέσα στο 2025 πρέπει να δηλωθεί αντίστοιχα σε κάθε έναν από τους κωδικούς 084, 085 ή και 086 του πίνακα 6 ο αριθμός της σχετικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβλήθηκε στην Α.Α.Δ.Ε..