Καύσιμα: Με ορίζοντα 15 ημερών τα νέα μέτρα για τις τιμές, στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για το ντίζελ

Στα αντανακλαστικά απέναντι στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις στρέφεται πλέον η προσοχή της κυβέρνησης, ενόψει των νέων μέτρων που θα ανακοινωθούν για τα καύσιμα.

Όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τα αρμόδια υπουργεία θα «ανοίξουν τον χορό» των μέτρων για τα καύσιμα ανακοινώνοντας στις 30 Σεπτεμβρίου τη στήριξη στο ντίζελ, δίχως όμως να είναι σαφές ακόμα σε ποιο ακριβώς ύψος θα προσδιοριστεί ή με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί.

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Οι τιμές στη χώρα μας βρίσκονται σήμερα στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο και στον ορίζοντα μαζεύονται σύννεφα, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά να απαγορεύσει τις εξαγωγές της ώστε να περιορίσει τις εγχώριες τιμές.

Σε σημερινές τοποθετήσεις τους, στελέχη της Κομισιόν εξέφρασαν έντονη ανησυχία και δήλωσαν ότι βρίσκονται σε επαφές με την Ουάσιγκτον. Η αγορά αναμένει ότι σε περίπτωση που γίνει πράξη η αμερικανική απειλή, τότε η Ευρώπη θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε αποδέσμευση από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Πάντως, η επίδραση στις τελικές τιμές εκτιμάται ότι θα είναι αισθητή.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι τα μέτρα στα καύσιμα θα αφορούν έναν ορίζοντα μόλις 15 ημερών, γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να προχωρήσει σε απότομες αλλαγές εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Έτσι, μάλλον θα πρέπει να ξεχάσουμε επιδοτήσεις με ορίζοντα μηνών, όπως προηγουμένως.

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Σαφώς πιο ορατά είναι τα πράγματα στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου τα μέτρα θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου. Ο στόχος έχει προσδιοριστεί ήδη και είναι μια τελική τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή όσο ήταν κατά τη λήξη της περσινής χειμερινής περιόδου. Αυτό που απομένει να αποσαφηνιστεί είναι η ακριβής συμμετοχή των διϋλιστηρίων, όπως και η πιθανότητα να επιβληθεί πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τους.

Κύκλοι του ΥΠΕΝ δήλωσαν χθες ότι το σενάριο του πλαφόν εξετάζεται σοβαρά και δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί εφόσον κριθεί ασφαλές σε ό,τι αφορά την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Μάλιστα, δεδομένης της όλης ευρωπαϊκής συζήτησης περί φορολόγησης των διϋλιστηρίων, οι δύο εγχώριοι όμιλοι ενδεχομένως να φανούν πιο δεκτικοί απέναντι στο πλαφόν ώστε να αποφύγουν το χειρότερο για τους ίδιους σενάριο.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη από την Κομισιόν.

Όπως προκύπτει, αν αφαιρέσουμε τους φόρους και συγκρίνουμε τα νούμερα, η Ελλάδα είχε μια μέση τιμή 1.056,43 ευρώ ανά 1.000 λίτρα στη βενζίνη, έναντι μέσου όρου 1.111,63 ευρώ στην Ε.Ε. Στην περίπτωση του ντίζελ, η Ελλάδα βρίσκεται ελαφρώς ψηλότερα με 1.369,22 ευρώ έναντι 1.365,94 ευρώ στην Ε.Ε.