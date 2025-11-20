Επιστροφή ενοικίου: Ποιους αφορά και πότε θα καταβληθεί

Αντίστροφη μέτρηση οχτώ ημερών μετρά από σήμερα η καταβολή του επιδόματος της επιστροφής ενοικίου καθώς προγραμματίζεται η πληρωμή την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος της επιστροφής ενοικίου φτάνουν το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, σύμφωνα με το ertnews.

Πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να καλύπτονται τα εξής κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Για την ομαλή πληρωμή τής επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο. Επίσης να είχε δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6)

Εάν δεν είχε δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Επιστροφή ενοικίου: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Σημειώνεται ότι με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από 1/1/2026 η εξόφληση των ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.

Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: