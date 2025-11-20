Χρηστικά

Επιστροφή ενοικίου: Ποιους αφορά και πότε θα καταβληθεί

Ακίνητα
EUROKINISSI

Αντίστροφη μέτρηση οχτώ ημερών μετρά από σήμερα η καταβολή του επιδόματος της επιστροφής ενοικίου καθώς προγραμματίζεται η πληρωμή την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος της επιστροφής ενοικίου φτάνουν το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, σύμφωνα με το ertnews.

Πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Για την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να καλύπτονται τα εξής κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια

  • Άγαμος: έως 20.000 ευρώ
  • Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ
  • Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ
  • Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ
  • Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία

  • Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας
  • Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ
  • Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ
  • Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

Για την ομαλή πληρωμή τής επιστροφής ενοικίου θα πρέπει να είχε υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο. Επίσης να είχε δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6)

Εάν δεν είχε δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Πού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Επιστροφή ενοικίου: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Σημειώνεται ότι με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από 1/1/2026 η εξόφληση των ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.

Η πληρωμή της ενίσχυσης θα γίνει εφάπαξ στον λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 – 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
79
77
74
70
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Τέλος στη «φυλακή για χρέη» – Τρεις μεγάλες ανατροπές στο νέο πολυνομοσχέδιο για οφειλέτες
Στο νέο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης ο βασικός κορμός του αφορά τις σχολάζουσες κληρονομιές, τα άρθρα 179 – 181 εισάγουν σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, αλλάζοντας ουσιαστικά το πλαίσιο για χιλιάδες οφειλέτες
She always keeps all her receipts
Έρχεται ενιαίο ποινολόγιο για POS – IRIS και εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών με την Εφορία
Με επέκταση του ισχύοντος πλαισίου των προστίμων και στις νέες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών όπως το IRIS, θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών
Euro coins. Euro money. Euro currency.Coins stacked on each other in different positions.
Σύμβαση Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής – Υπερταμείου για την κοινωνική αντιπαροχή
Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη νομική και τεχνική ωρίμανση των ακινήτων, την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη των τευχών των διαγωνισμών και την υποστήριξη της διαδικασίας έως την υπογραφή των συμβάσεων
Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Υπερταμείου
Newsit logo
Newsit logo