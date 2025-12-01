Επιστροφή ενοικίου: Πώς μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις

Τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλουν όσοι πολίτες θεωρούν ότι έχουν περαστεί λανθασμένα στοιχεία στη δήλωση Ε1, ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες καταβολές της επιστροφής ενοικίου.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Επιπλέον όσοι δικαιούχοι δεν είχαν κάνει δήλωση ΙΒΑΝ μπορούν να το πράξουν άμεσα ώστε να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές καταβολές.

Ειδικές περιπτώσεις – Υποβολή δικαιολογητικών έως 31 Δεκεμβρίου: Επιπροσθέτως όπως προβλέπει το άρθρο 8 της Α 1132/2025, σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η ενίσχυση.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026

Έως το τέλος Δεκεμβρίου οι πολίτες που έχουν δηλώσει μικρότερο ενοίκιο από αυτό που πραγματικά κατέβαλαν θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εισοδήματος.

Όπως ανακοινώνουν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που ήδη πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίστηκαν αποκλειστικά στα ποσά που δήλωσαν οι ίδιοι οι μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις του 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιστροφές υπολογίστηκαν χαμηλότερες, επειδή τα ποσά ενοικίου δηλώθηκαν λανθασμένα ή ελλιπώς από τους ενοικιαστές.

Η ενίσχυση προκύπτει από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1 – είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811–816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817–822). Επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πραγματικά καταβληθέντα ποσά, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί προθεσμία διόρθωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί πολίτες δεν προχώρησαν στη διόρθωση των στοιχείων. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη ευκαιρία: οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρώσεων, θα καταβληθεί στους δικαιούχους το επιπλέον ποσό ενίσχυσης που δικαιούνται.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.