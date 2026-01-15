Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα πληρώνονται οι δικαιούχοι του 2025

Σήμερα Πέμπτη (15.1.2025) αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά της επιστροφής ενοικίου για το 2025, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά που υλοποιήθηκε το μέτρο της επιστροφής ενοικίου. Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην πληρωμή όσων έκαναν διορθωτικές δηλώσεις ή εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο χρονικό διάστημα από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι όσοι έκαναν τις αντίστοιχες κινήσεις πριν τις 13 Δεκεμβρίου, έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματα τους, καθώς πριν αλλάξει ο χρόνος υπήρξε μια σχετική καταβολή από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.