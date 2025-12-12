Επιστροφή ενοικίου: Τέλος χρόνου σήμερα για άμεση πληρωμή – Πότε κλείνει οριστικά το «παράθυρο» για τις τροποποιητικές

Ανοιχτό μέχρι τις 31.12.2025 παραμένει το παράθυρο για τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, όμως οι πληρωμές θα «τρέξουν» πιο γρήγορα για όσους διορθώσουν τα στοιχεία τους έως και σήμερα, 12.12.2025.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιητικές που υποβάλλονται έως σήμερα θα μπορούν να εξοφληθούν έως τις 30.12, ενώ οι πληρωμές για όσες δηλώσεις γίνουν έως τις 31.12 θα καταβληθούν έως τις 15.01.2026. Η διόρθωση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω myAADE, στη δήλωση φορολογικού έτους 2024, με έλεγχο των κωδικών 811–816 (κύρια κατοικία) και 817–822 (φοιτητική κατοικία τέκνων) ώστε να αποτυπώνεται το πραγματικό ετήσιο ποσό ενοικίου.

Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα στοιχεία με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή και, όπου υπάρχουν αποκλίσεις, λαμβάνει υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ μισθωτηρίου και δήλωσης ιδιοκτήτη, χωρίς η ενίσχυση να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1/12 της δαπάνης που έχει δηλώσει ο ίδιος ο μισθωτής στο Ε1.

Όπως έχει επισημάνει η φορολογική Αρχή, τα χαμηλότερα ποσά που είδαν κάποιοι στους λογαριασμούς τους αποδίδονται σε λάθος ή ελλιπή καταχώρηση της ετήσιας δαπάνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις περιπτώσεις όπου δηλώθηκε το μηνιαίο ενοίκιο ως ετήσιο, οδηγώντας σε καταβολές 20–30 ευρώ. Η πίστωση γίνεται αυτόματα στον δηλωμένο ΙΒΑΝ, ενώ για διευκρινίσεις λειτουργεί το 1521 και, σε ειδικές περιπτώσεις χωρίς ηλεκτρονικό μισθωτήριο, προβλέπεται υποβολή δικαιολογητικών μέσω myAADE, όπως ορίζει η Α 1132/2025.