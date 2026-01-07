Χρηστικά

Επιβράβευση των συνεπών αγροτών με ρεύμα στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα – Παράταση του τιμολογίου ΓΑΙΑ για δύο έτη

Κριτήριο να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2026
Στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα θα διαμορφωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για αγρότες που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, με την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ να επεκτείνουν το καθεστώς σταθερής τιμής του τιμολογίου ΓΑΙΑ για ακόμη δύο χρόνια.

Το μέτρο, όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα (7.1.2026), ξεκινά από 1.4.2026, με τη ΔΕΗ να παρατείνει την κάλυψη της σταθερής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος για μια διετία. Η «έκπτωση» στο κόστος της κιλοβατώρας συνδέεται με την εικόνα οφειλών, ώστε να επιβραβεύονται όσοι παραμένουν συνεπείς στις πληρωμές τους και να μειώνεται άμεσα το ενεργειακό βάρος των αγροτών σε θερμοκήπια, αντλιοστάσια και γενικά στη λειτουργία της εκμετάλλευσης.

Σκοπός της κυβέρνησης είναι η σταθερή τιμή να αντιμετωπιστεί ως εργαλείο προβλεψιμότητας, σε μια περίοδο που το κόστος ενέργειας μπορεί να εκτιναχθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Στη παρουσίαση επισημάνθηκε επίσης ότι πρόκειται για σύστημα εγγυημένων τιμών, που δεν εφαρμόζεται αντίστοιχα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τονίστηκε πως η τιμή έχει διαμορφωθεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να μην ανοίξουν ζητήματα ανταγωνισμού.

Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ΓΑΙΑ, ενώ για τους ήδη ενεργούς η εικόνα είναι ότι σχεδόν όλοι έχουν ήδη ενταχθεί.

