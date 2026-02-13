Χρηστικά

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Σε πλήρη εφαρμογή από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου – Κατάργηση εντύπων Ε4 και Ε9

Με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για μείωση γραφειοκρατίας για επιχειρήσεις και εργαζόμενους
A serious young man accountant, financier, analyst, auditor sits in the office at the table. He holds documents and a pen in his hands, checks accounts, finances, types on a laptop.
iStock

Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο αντικαθιστά το ΕΡΓΑΝΗ Ι και σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης των εργασιακών σχέσεων. Στόχος του νέου συστήματος είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις.

Το νέο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά τον Απρίλιο του 2025, ενώ, τον Δεκέμβριο του 2025, ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους», δύο μόλις μήνες μετά την ψήφισή τους. Παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πόλεις της Επικράτειας.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η κατάργηση υποχρεώσεων υποβολής συγκεκριμένων εντύπων, όπως ο Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού (Ε4) και το έντυπο Ε9 για τη μερική απασχόληση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ήδη υποβληθεισών δηλώσεων, ενώ καθιερώνεται ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των μορφών εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους.

Το σύστημα επιτρέπει επίσης την καταγραφή των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, ιδίως σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, καθώς και την έκδοση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας.

Το περιβάλλον λειτουργίας έχει ανασχεδιαστεί στα πρότυπα του gov.gr, με καθοδηγητική υποστήριξη ανάλογα με το είδος της απασχόλησης. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι αποκτούν ενισχυμένες δυνατότητες μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, με άμεση πρόσβαση στα στοιχεία της σύμβασής τους και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης βασικών όρων εργασίας.

Οφέλη προκύπτουν και για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς το σύστημα μετατρέπεται από εργαλείο καταγραφής επιμέρους γεγονότων σε ολοκληρωμένο μητρώο, ενισχύοντας την εποπτεία της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, εισάγονται νέες υπηρεσίες και παρέχονται επιπλέον εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας.

