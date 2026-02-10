ΕΡΓΑΝΗ: Κλείνει σήμερα το «παράθυρο» διορθωτικών δηλώσεων για το 2025 – «Νέα εποχή» από τις 16 Φεβρουαρίου

Τελευταία ευκαιρία είναι η σημερινή (10.2.2026) ημέρα για λογιστές και τμήματα προσωπικού, προκειμένου να υποβάλλουν στο σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ συμπληρωματικές και διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν άδειες και ωράρια του 2025.

Μάλιστα, από τη Δευτέρα 16.2.2026 το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μπαίνει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, με τις μελλοντικές δηλώσεις να μεταφέρονται στο νέο περιβάλλον. Η σημερινή προθεσμία αφορά τις δηλώσεις που καταγράφουν την οργάνωση του χρόνου εργασίας και τις άδειες και δίνει την ευκαιρία να διορθωθούν λάθη ή παραλείψεις που έμειναν μέσα στη χρονιά. Για μια επιχείρηση αυτό δεν είναι τυπικό θέμα καθώς οι καταχωρήσεις για άδειες και ωράρια αποτελούν το «ιστορικό» που χρησιμοποιείται για να στηριχθεί σωστά η μισθοδοσία, να απαντηθούν τυχόν ερωτήματα σε έλεγχο και να μη δημιουργούνται ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων που τηρεί η ίδια η επιχείρηση και όσων εμφανίζονται στο σύστημα.

Αντίστοιχα, το πέρασμα στις 16/2 είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, γιατί το νέο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ περνά από τη λογική των πολλών ξεχωριστών υποβολών σε ένα πιο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, όπου δηλώσεις για έναρξη, μεταβολή ή λύση μιας σχέσης εργασίας συγκεντρώνονται και ψηφιοποιούνται.

Ας σημειωθεί πως για τους επαγγελματίες υπάρχει ήδη δοκιμαστικό περιβάλλον του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ακριβώς για να γίνει έγκαιρη εξοικείωση και να ελεγχθεί η συμβατότητα των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και τα λογιστήρια.

Παράλληλα, στο νέο περιβάλλον ενσωματώνονται διαδικασίες που μέχρι σήμερα εμφανίζονταν ως ξεχωριστά έντυπα ή ως επιμέρους κινήσεις, όπως ο ετήσιος πίνακας προσωπικού ή δηλώσεις που συνδέονται με μορφές απασχόλησης, με στόχο να μειωθούν τα επαναλαμβανόμενα βήματα. Για την επιχείρηση, αυτό δεν αλλάζει την ουσία της υποχρέωσης, που είναι να δηλώνει σωστά και έγκαιρα τα στοιχεία απασχόλησης, αλλά αλλάζει τον τρόπο και το σημείο όπου γίνονται οι δηλώσεις, άρα απαιτεί έλεγχο της ροής εργασίας από την πρώτη ημέρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι εργοδότες που απασχολούν εργαζομένους με παράλληλες σχέσεις εργασίας. Στο νέο σύστημα προβλέπεται πιο ενιαία παρακολούθηση των εργασιακών σχέσεων και καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, κάτι που κάνει ακόμη πιο σημαντικό να περνούν σωστά οι μεταβολές μέσα στην εβδομάδα και να μην μένουν «ανοιχτές» εκκρεμότητες.