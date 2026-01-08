Έρχεται επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» – Πώς θα λειτουργεί η νέα εφαρμογή με QR στο πρατήριο

Αλλαγή στον τρόπο επιστροφής στους αγρότες του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε χθες (7.1.2026) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μεταφέροντας την έκπτωση απευθείας στο πρατήριο, την ώρα της αγοράς, αντί για την εκ των υστέρων πίστωση που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τις 6 νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσα από το myDATA app. Βάσει της εξειδίκευσης από τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, η εφαρμογή θα παράγει κωδικό QR, τον οποίο ο δικαιούχος θα δίνει στο πρατήριο κατά την έκδοση του τιμολογίου για την αγορά του αγροτικού πετρελαίου.

Μέσω διαλειτουργικότητας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο έλεγχος ότι ο πελάτης είναι αγρότης και δικαιούχος της έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Η έκπτωση θα εμφανίζεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου στο οποίο θα ενσωματώνεται ο κωδικός QR. Έτσι, το όφελος μεταφέρεται άμεσα στο κόστος του καυσίμου, που αποτελεί κρίσιμο μέρος των εξόδων σε καλλιέργειες και κτηνοτροφία, ειδικά σε περιόδους έντονης εργασίας και μεταφορών.

Για τους πρατηριούχους θα προβλεφθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού ή επιστροφής του ΕΦΚ, σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ώστε να μην επιβαρύνονται οι ίδιοι με το κόστος της έκπτωσης μέχρι να αποζημιωθούν.

Το βασικό στοίχημα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, είναι η ταχύτητα και η ασφάλεια των διασταυρώσεων. Με το νέο μοντέλο, η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει την γραφειοκρατία και ενδεχόμενες καθυστερήσεις, αλλά και να περιορίσει περιπτώσεις καταχρήσεων, καθώς η επιβεβαίωση του δικαιώματος γίνεται τη στιγμή της αγοράς και όχι μήνες αργότερα.

Με βάση όσα ανακοινώθηκαν, το νέο σχήμα «στην αντλία» θα τεθεί σε ισχύ από 1.11.2026, μετά την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, και μέχρι τότε θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το υφιστάμενο μοντέλο επιστροφής.

Η αλλαγή στην επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο εντάσσεται στο πακέτο των έξι νέων παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου. Μαζί με το νέο μοντέλο για τον ΕΦΚ, ανακοινώθηκαν η αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης, η επέκταση για δύο χρόνια του τιμολογίου «ΓΑΙΑ» με μείωση της τιμής για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε η αποζημίωση να φτάνει στο 100% και να αυξηθεί το ανώτατο όριο, οι νέες δράσεις για επενδύσεις που στοχεύουν σε κινητοποίηση άνω των 3 δισ. ευρώ και, τέλος, η ανάπτυξη εθνικού συστήματος ιχνηλασιμότητας για να περιοριστούν οι «ελληνοποιήσεις».