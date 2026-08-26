Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική μέχρι το τέλος του έτους

Χρονικό περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων για να υποβάλουν δηλώσεις ή τροποποιητικές δηλώσεις στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

Στην ΑΑΔΕ θα υποβάλουν δηλώσεις όσοι εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2025, όσοι χρειάζονται χρηματικές γονικές παροχές για την κάλυψη τεκμηρίων, οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν μέσα στο 2025, αλλά και όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

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Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλοι φορολογούμενοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά μέσα στο 2025 πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του 2026, ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν τα ποσά.

Από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε έτος στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά.

Ο φορολογούμενος συνδέεται στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει το φορολογικό έτος που αφορά τα αναδρομικά.

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Για παράδειγμα, εάν τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025 αφορούν το φορολογικό έτος 2023, θα πρέπει να επιλεγεί το έτος υποβολής δήλωσης 2024. Στη συνέχεια επιλέγεται η «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στους κωδικούς της δήλωσης και, αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, η δήλωση υποβάλλεται οριστικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Νέο εκκαθαριστικό και πληρωμή φόρου

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, με τον επιπλέον φόρο που προκύπτει.

Ο φόρος μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιανουαρίου 2027 ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, η οποία προβλέπει έως και 24 μηνιαίες δόσεις.

Για τους συνταξιούχους υπάρχει επιπλέον δυνατότητα εξόφλησης του φόρου σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, μέσω σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Σημαντικό είναι ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά και υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως το τέλος του 2026 δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

Κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές

Φορολογούμενοι που χρειάζονται να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να επικαλεστούν χρηματικές γονικές παροχές.

Για να αναγνωριστούν φορολογικά τα συγκεκριμένα ποσά, η σχετική δήλωση πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι χρηματικές γονικές παροχές δηλώνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY.

Εφόσον δεν υπάρχει συμβολαιογραφικό έγγραφο, τη δήλωση μπορεί να υποβάλει ο γονέας ως δότης ή το παιδί ως δωρεοδόχος. Μετά την υποβολή από τον έναν συμβαλλόμενο, ο δεύτερος πρέπει να συνδεθεί στην πλατφόρμα και να αποδεχθεί οριστικά τη δήλωση.

Τι ισχύει για τους φορολογούμενους που απεβίωσαν

Οι νόμιμοι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν μέσα στο 2025 πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία θανάτου.

Η δήλωση για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους νόμιμους κληρονόμους, είτε πρόκειται για εξ αδιαθέτου είτε για εκ διαθήκης κληρονόμους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή είναι να έχει ενημερωθεί προηγουμένως το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων.

Για την ενημέρωση του μητρώου απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Η προθεσμία για κάτοικους του εξωτερικού

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχουν και όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία εκτός Ελλάδας κατά το προηγούμενο έτος.

Η συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων θα πρέπει να φροντίσει εγκαίρως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να είναι τα φορολογικά τους στοιχεία επικαιροποιημένα και να μην προκύψουν εκκρεμότητες.