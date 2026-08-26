Τέλος χρόνου για «Ανακαίνιση κατοικίας» και «Σπίτι μου ΙΙ» – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο Αύγουστος είναι μήνας κρίσιμων προθεσμιών για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και δικαιούχους στεγαστικών προγραμμάτων, καθώς στις 31 Αυγούστου 2026 ολοκληρώνονται σημαντικά στάδια τόσο στο «Ανακαίνιση Κατοικίας» όσο και στο «Σπίτι μου ΙΙ».

Στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» ολοκληρώνεται η δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες, ενώ στο «Σπίτι μου ΙΙ» λήγει η διορία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων από όσους έχουν ήδη εγκριθεί.

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«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Μέχρι 31 Αυγούστου για τα κλειστά ακίνητα

Η προθεσμία για κατοικίες που δηλώνονται ως κύρια κατοικία έληξε στις 31 Ιουλίου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Αυγούστου αποκλειστικά για ακίνητα που παραμένουν κλειστά.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εκδώσουν τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του προγράμματος και του gov.gr.

Η συγκεκριμένη βεβαίωση αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και δεν ισοδυναμεί με οριστική αίτηση χρηματοδότησης.

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Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα κριθούν επιλέξιμα θα μπορούν σε επόμενο στάδιο να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση των εργασιών μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν καταγραφεί περισσότερες από 150.000 αιτήσεις, ενώ πάνω από 77.000 κατοικίες είχαν λάβει θετική αξιολόγηση επιλεξιμότητας. Περίπου μία στις δέκα επιλέξιμες κατοικίες παρέμενε κλειστή.

Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση για την ανακαίνιση

Το πρόγραμμα δεν αφορά αποκλειστικά εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργασίες σε κουζίνες και μπάνια, αντικατάσταση δαπέδων και ελαιοχρωματισμοί.

Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καλύψει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσοστό της επιδότησης εξαρτάται από την κατηγορία του δικαιούχου και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Για να διευρυνθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν στη δράση, το απαιτούμενο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώθηκε από 50% σε 20%.

Παράλληλα, αυξήθηκε το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες και κατοικίες που είχαν μικρή, αλλά όχι μηδενική, κατανάλωση ρεύματος.

Οι υποχρεώσεις για τα κλειστά ακίνητα

Η ένταξη μιας κλειστής κατοικίας στο πρόγραμμα συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον ιδιοκτήτη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Υποχρεωτική διάθεση του ακινήτου για μακροχρόνια μίσθωση για πέντε χρόνια

Διατήρηση του συμφωνημένου ενοικίου για τρία χρόνια

Απαγόρευση διάθεσης της κατοικίας μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Σπίτι μου ΙΙ»: Τέλος Αυγούστου για τις δανειακές συμβάσεις

Διαφορετική είναι η προθεσμία που αφορά το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Η περίοδος υποβολής νέων αιτήσεων και έκδοσης Βεβαιώσεων Επιλεξιμότητας έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις 31 Μαΐου.

Η 31η Αυγούστου αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει έγκριση και πρέπει μέχρι τότε να προχωρήσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Επομένως, η συγκεκριμένη προθεσμία δεν αφορά νέες αιτήσεις και δεν σημαίνει ότι ανοίγει εκ νέου η διαδικασία για νέους ενδιαφερόμενους.

Για δάνεια που έχουν εγκριθεί αλλά δεν είχαν συμβασιοποιηθεί μέσα στην αρχική διορία, προβλέπεται δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως το τέλος Αυγούστου, με χρηματοδότηση από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η ημερομηνία συνδέεται και με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκε σημαντικό μέρος του προγράμματος.