Φορολογικές δηλώσεις, ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα με το ποδαρικό του νέου έτους – Το ημερολόγιο υποχρεώσεων του Ιανουαρίου 2026

Το 2026 ξεκινά χωρίς διάλλειμα για τις υποχρεώσεις έναντι της Εφορίας, καθώς από τον Ιανουάριο ξεκινά η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων, πληρωμές «πέφτουν» μέσα στον μήνα και πρόστιμα αρχίζουν να μετρούν από την πρώτη κιόλας ημέρα του χρόνου, είτε μιλάμε για τέλη κυκλοφορίας είτε για την αποστολή στοιχείων που θα τροφοδοτήσουν τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις.

Από σήμερα, 01.01.2026, ξεκινά ο κύκλος συλλογής στοιχείων από εργοδότες, δημόσιους φορείς και τράπεζες, ώστε να διαμορφωθούν οι αυτόματα προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2025, χωρίς μάλιστα να λείπουν και τα πρόστιμα σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Το πρώτο βήμα είναι το μητρώο. Από 01.01.2026 έως 15.01.2026 τρέχει η αρχική εγγραφή ή η τροποποίηση στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων.

Το δεύτερο βήμα είναι τα ετήσια ηλεκτρονικά αρχεία. Από 16.01.2026 έως 27.02.2026 οι υπόχρεοι αποστέλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω myAADE τις βεβαιώσεις για αποδοχές, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην προσυμπλήρωση των εντύπων της φορολογικής δήλωσης και, με βάση το χρονοδιάγραμμα, η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει στις 16.03.2026. Σχεδόν το 30% εκτιμάται ότι θα είναι προσυμπληρωμένες, προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή. Στόχος είναι να αυξηθούν οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις στα 2 εκατ. από 1,3 εκατ., ενώ ήδη προσυμπληρώνονται τα έντυπα Ε1 και Ε3 και το επόμενο βήμα είναι να ενταχθεί και το έντυπο Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα.

Ωστόσο, όπως προβλέπεται στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η καθυστέρηση στην αποστολή στοιχείων μπορεί να φέρει πρόστιμα. Ειδικά για καθυστέρηση αποστολής στοιχείων από φορείς του δημόσιου τομέα, προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ που επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο και όχι στον φορέα. Για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς φορείς, αναφέρονται πρόστιμα 20.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση στοιχείων, 40.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείων και 50.000 ευρώ όταν τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Πρόστιμα και σε πολίτες, νέες δόσεις πληρωμών

Στο ημερολόγιο του Ιανουαρίου, το πρώτο «καμπανάκι» για τους πολίτες αφορά τα τέλη κυκλοφορίας. Η προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής για το 2026 έληξε στις 31.12.2025 και από 01.01.2026 ξεκινά να εφαρμόζεται το νέο κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων για όσους καθυστερήσουν. Για πληρωμή μέχρι 31.01.2026, η προσαύξηση είναι 25%. Έτσι, ο Ιανουάριος είναι το τελευταίο παράθυρο για να κλείσει η εκκρεμότητα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση πριν ανέβει το κόστος της καθυστέρησης.

Λίγο πριν κλείσει ο μήνας, έρχεται και η δόση του φόρου εισοδήματος που «πιάνει» πολλούς φορολογούμενους. Στις 30.01.2026 λήγει η 7η δόση για όσους είχαν επιλέξει εξόφληση σε 8 μηνιαίες δόσεις.

Τελευταία ευκαιρία για ιδιοκτήτες ακινήτων

Η 31.01.2026 είναι το δεύτερο μεγάλο ορόσημο του μήνα και αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι τότε μπορούν να γίνουν διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις στο Ε9, ώστε ο ΕΝΦΙΑ 2026 να εκκαθαριστεί πάνω στη σωστή εικόνα της ακίνητης περιουσίας. Λάθη σε τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας, είδος εμπράγματου δικαιώματος, όροφο ή βοηθητικούς χώρους θα περάσουν στον υπολογισμό του φόρου και θα οδηγήσουν σε αυξημένο λογαριασμό όταν αναρτηθεί το νέο εκκαθαριστικό.