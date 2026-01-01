Χρηστικά

Φορολογικές δηλώσεις, ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα με το ποδαρικό του νέου έτους – Το ημερολόγιο υποχρεώσεων του Ιανουαρίου 2026

Ξεκινούν να πέφτουν «καμπάνες» με την αυγή του νέους έτους, ποιοι φορολογούμενοι πρέπει να βιαστούν
iStock
iStock
Κώστας Αποστολόπουλος

Το 2026 ξεκινά χωρίς διάλλειμα για τις υποχρεώσεις έναντι της Εφορίας, καθώς από τον Ιανουάριο ξεκινά η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων, πληρωμές «πέφτουν» μέσα στον μήνα και πρόστιμα αρχίζουν να μετρούν από την πρώτη κιόλας ημέρα του χρόνου, είτε μιλάμε για τέλη κυκλοφορίας είτε για την αποστολή στοιχείων που θα τροφοδοτήσουν τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις.

Από σήμερα, 01.01.2026, ξεκινά ο κύκλος συλλογής στοιχείων από εργοδότες, δημόσιους φορείς και τράπεζες, ώστε να διαμορφωθούν οι αυτόματα προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2025, χωρίς μάλιστα να λείπουν και τα πρόστιμα σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Το πρώτο βήμα είναι το μητρώο. Από 01.01.2026 έως 15.01.2026 τρέχει η αρχική εγγραφή ή η τροποποίηση στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων.

Το δεύτερο βήμα είναι τα ετήσια ηλεκτρονικά αρχεία. Από 16.01.2026 έως 27.02.2026 οι υπόχρεοι αποστέλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω myAADE τις βεβαιώσεις για αποδοχές, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην προσυμπλήρωση των εντύπων της φορολογικής δήλωσης και, με βάση το χρονοδιάγραμμα, η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει στις 16.03.2026. Σχεδόν το 30% εκτιμάται ότι θα είναι προσυμπληρωμένες, προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή. Στόχος είναι να αυξηθούν οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις στα 2 εκατ. από 1,3 εκατ., ενώ ήδη προσυμπληρώνονται τα έντυπα Ε1 και Ε3 και το επόμενο βήμα είναι να ενταχθεί και το έντυπο Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα.

Ωστόσο, όπως προβλέπεται στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η καθυστέρηση στην αποστολή στοιχείων μπορεί να φέρει πρόστιμα. Ειδικά για καθυστέρηση αποστολής στοιχείων από φορείς του δημόσιου τομέα, προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ που επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο και όχι στον φορέα. Για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους ιδιωτικούς φορείς, αναφέρονται πρόστιμα 20.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση στοιχείων, 40.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείων και 50.000 ευρώ όταν τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Πρόστιμα και σε πολίτες, νέες δόσεις πληρωμών

Στο ημερολόγιο του Ιανουαρίου, το πρώτο «καμπανάκι» για τους πολίτες αφορά τα τέλη κυκλοφορίας. Η προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής για το 2026 έληξε στις 31.12.2025 και από 01.01.2026 ξεκινά να εφαρμόζεται το νέο κλιμακωτό σύστημα προσαυξήσεων για όσους καθυστερήσουν. Για πληρωμή μέχρι 31.01.2026, η προσαύξηση είναι 25%. Έτσι, ο Ιανουάριος είναι το τελευταίο παράθυρο για να κλείσει η εκκρεμότητα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση πριν ανέβει το κόστος της καθυστέρησης.

Λίγο πριν κλείσει ο μήνας, έρχεται και η δόση του φόρου εισοδήματος που «πιάνει» πολλούς φορολογούμενους. Στις 30.01.2026 λήγει η 7η δόση για όσους είχαν επιλέξει εξόφληση σε 8 μηνιαίες δόσεις.

Τελευταία ευκαιρία για ιδιοκτήτες ακινήτων

Η 31.01.2026 είναι το δεύτερο μεγάλο ορόσημο του μήνα και αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι τότε μπορούν να γίνουν διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις στο Ε9, ώστε ο ΕΝΦΙΑ 2026 να εκκαθαριστεί πάνω στη σωστή εικόνα της ακίνητης περιουσίας. Λάθη σε τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας, είδος εμπράγματου δικαιώματος, όροφο ή βοηθητικούς χώρους θα περάσουν στον υπολογισμό του φόρου και θα οδηγήσουν σε αυξημένο λογαριασμό όταν αναρτηθεί το νέο εκκαθαριστικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
238
149
104
90
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Κομβικός όρος για να συνεχιστεί η καταβολή είναι ο δικαιούχος να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή, αλλιώς η επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια
Επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι σε περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023.
Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ
Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία – Τι πληρώνουμε μέσω ΑΑΔΕ
Τέλη κυκλοφορίας, δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις αναδρομικών, τεκμηρίων και αποβιωσάντων περιλαμβάνονται στις φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν έως σήμερα στις 11:00 το βράδυ
Traffic jam with a row of cars on a highway during rush hour in the evening after work. red brake lights of stopped cars on the background of wet asphalt with white lanes at sunset
Εξωδικαστικός για χρέη προς δήμους: Έρχεται αίτηση υπαγωγής ακόμη και με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
Νέα διάταξη στην εκπνοή του 2025 τροποποιεί το πλαίσιο που άνοιξε για να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές προς δήμους και νομικά πρόσωπα δήμων άνω των 10.000 ευρώ
young man holding pen with bills working for calculate business data, taxes, bills payment, Start up counting finance. accounting, statistics, and analytic research concept
Newsit logo
Newsit logo