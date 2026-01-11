Φορολογικές δηλώσεις: Πότε ξεκινά η υποβολή τους, τι πρέπει να γνωρίζετε

Μέσα στον Μάρτιο ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τους πολίτες για τα εισοδήματα του 2025, με τους δημόσιους φορείς να έχουν ξεκινήσει ήδη την συγκέντρωση των στοιχείων για την προσυμπλήρωσή τους.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ξεκινά στις 15.3.2026, αλλά επειδή η ημερομηνία πέφτει Κυριακή, η έναρξη μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη, δηλαδή τη Δευτέρα 16.3.2026. Από εκεί και μετά οι φορολογούμενοι θα μπορούν να μπουν στο myAADE και να υποβάλουν τη δήλωσή τους.

Πριν όμως ανοίξει το σύστημα για τους πολίτες, έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την προσυμπλήρωση των στοιχείων. Η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει το πρώτο σκέλος της διαδικασίας ζητώντας από εργοδότες, φορείς του Δημοσίου, τράπεζες και γενικά τους υπόχρεους καταβολής εισοδημάτων να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα πάσης φύσεως εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025.

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, τα ετήσια ηλεκτρονικά αρχεία με τις βεβαιώσεις για αποδοχές, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα ξεκινούν να αποστέλλονται την Παρασκευή 16.01.2026 και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 27.2.2026.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν αφορά μόνο τους φορείς. Αφορά έμμεσα και κάθε φορολογούμενο, γιατί από αυτά τα αρχεία εξαρτάται το πόσο «έτοιμη» θα είναι η δήλωσή του όταν ανοίξει το σύστημα, χωρίς να επαναληφθούν λάθη της προηγούμενης περιόδου. Αν κάτι λείπει ή εμφανίζεται λάθος, η διόρθωση συνήθως ξεκινά από τον φορέα που έστειλε τα δεδομένα (π.χ. εργοδότη ή τράπεζα), ώστε να σταλούν εκ νέου τα σωστά στοιχεία.

Τι ισχύει με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο κομμάτι των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Με βάση τη ρύθμιση για τον αυτοματοποιημένο προσδιορισμό, η ΑΑΔΕ μπορεί να κοινοποιεί στον φορολογούμενο δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί με τα στοιχεία που διαθέτει και, αν ο φορολογούμενος δεν αντιταχθεί στο περιεχόμενό της, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα.

Ειδικά για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, η μη αντίδραση μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη της περιόδου υποβολής οδηγεί σε οριστικοποίηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αν η έναρξη γίνει στις 16.3.2026, το 30ήμερο συμπληρώνεται στις 15.04.2026 και η οριστικοποίηση, όπου εφαρμόζεται, θα γίνει από 16.4.2026.

Η γενική προθεσμία υποβολής για τα φυσικά πρόσωπα λήγει στις 15.7.2026. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για ορισμένες κατηγορίες, όπως φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.

Στο κομμάτι της πληρωμής, ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η 1η δόση πληρώνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου 2026, δηλαδή φέτος μέχρι 31.7.2026, και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών. Για όσους θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι την προθεσμία της πρώτης δόσης, προβλέπεται έκπτωση στο συνολικό ποσό του φόρου (και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών), ανάλογα με το πότε θα υποβληθεί η δήλωση.

Η έκπτωση είναι 4% αν η υποβολή γίνει μέχρι 30.4.2026, 3% αν η υποβολή γίνει μέχρι 15.6.2026 και 2% αν η υποβολή γίνει μέχρι 15.7.2026. Για ειδικές περιπτώσεις που έχουν προθεσμία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου, η ρύθμιση προβλέπει αντίστοιχα ότι η έκπτωση 2% συνδέεται με υποβολή μέχρι τότε και πληρωμή μέχρι την προθεσμία της πρώτης δόσης.