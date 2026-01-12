Φορολογικές δηλώσεις: «Στον αέρα» η πλατφόρμα για την γνωστοποίηση χωριστής υποβολής από τους συζύγους – Διαθέσιμη έως και τις 2 Μαρτίου

Διαθέσιμη από σήμερα (12.1.2026) είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη γνωστοποίηση επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης από τους συζύγους, ενόψει των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025 που θα υποβληθούν μέσα στο 2026.

Το «παράθυρο» θα μείνει ανοιχτό έως και τη Δευτέρα 2.3.2026. Η βασική καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται για τη γνωστοποίηση ή την ανάκληση της επιλογής στην σχετική πλατφόρμα είναι η 28/2 του έτους υποβολής της δήλωσης, όμως φέτος 28/2 πέφτει Σάββατο, οπότε πρακτικά η δυνατότητα παραμένει διαθέσιμη μέχρι την πρώτη εργάσιμη, προτού προχωρήσει η διαδικασία υποβολής της φορολογικής δήλωσης την προσεχή άνοιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χωριστή υποβολή δεν γίνεται αυτόματα. Όσοι σύζυγοι θέλουν να υποβάλουν χωριστά, πρέπει να το γνωστοποιήσουν ηλεκτρονικά, ενώ αρκεί να το κάνει ένας από τους δύο και η επιλογή δεσμεύει και τον άλλον σύζυγο. Αν δεν γίνει γνωστοποίηση μέχρι την προθεσμία, οι σύζυγοι θα υποβάλλουν κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Για όσους είχαν επιλέξει χωριστές δηλώσεις στο προηγούμενο φορολογικό έτος και εξακολουθούν να το θέλουν, δεν απαιτείται νέα ενέργεια, εφόσον υφίσταται η έγγαμη σχέση. Είσοδος στην εφαρμογή χρειάζεται μόνο αν επιθυμούν να ανακαλέσουν την επιλογή τους. Αν γίνει ανάκληση και σε κάποιο επόμενο έτος θελήσουν ξανά χωριστή δήλωση, θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου γνωστοποίηση μέσα στην αντίστοιχη προθεσμία.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό. Οποιοσδήποτε από τους συζύγους ή και οι δύο μπορούν να κάνουν τη γνωστοποίηση, όμως αρκεί μία δήλωση για να «κλειδώσει» η επιλογή. Προϋπόθεση, για να μπορέσουν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις, είναι να διαθέτουν και οι δύο σύζυγοι προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αλλάζει στην πράξη αφορά κυρίως το πώς «βαραίνουν» τα τεκμήρια και οι προϋποθέσεις που συνδέονται με το εισόδημα του καθενός. Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, στις χωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαραίνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου για κάλυψη τεκμηρίων μέσω ανάλωσης κεφαλαίου. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον έναν σύζυγο στον άλλον, άρα οι σχετικές προϋποθέσεις «τρέχουν» χωριστά για τον καθένα.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η χορήγηση επιδομάτων δεν επηρεάζεται από την επιλογή χωριστών δηλώσεων. Επίσης, για ζευγάρια με διαφορετική φορολογική κατοικία δεν είναι απαραίτητη η χωριστή υποβολή, καθώς προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση και στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

Σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση, η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του Ε1, με τον κάθε σύζυγο να συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας ή χρήσης που του αντιστοιχεί. Αν ένας από τους δύο δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Τα τέκνα από κοινό γάμο δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους. Το εισόδημα ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομά του προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν τον γονέα.

Για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι, εκ του νόμου, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή χωριστών δηλώσεων, άρα η συγκεκριμένη γνωστοποίηση αφορά κυρίως τα έγγαμα ζευγάρια.

Τέλος, η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι ακόμη και στην περίπτωση κοινής δήλωσης, ο φόρος βεβαιώνεται χωριστά και δεν γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων, στοιχείο που παραμένει κρίσιμο για όσους θεωρούν ότι η κοινή δήλωση οδηγεί σε «αυτόματο» συμψηφισμό μέσα στο ζευγάρι.