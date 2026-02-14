Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για τις βεβαιώσεις αποδοχών – Τα sos για τα προσυμπληρωμένα στοιχεία

Eκπνέει η προθεσμία στο τέλος Φεβρουαρίου για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ από εργοδότες, ασφαλιστικούς φορείς και άλλους υπόχρεους, ώστε να ξεκινήσει η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της προθεσμίας, στις 16 Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2025. Φέτος αναμένεται να αυξηθεί και να ξεπεράσει το 1,5 εκατ. ο αριθμός των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν από μισθωτούς και συνταξιούχους.

Η διαδικασία των προσυμπληρωμένων δηλώσεων διευκολύνει σημαντικά τους φορολογούμενους, απαιτεί, ωστόσο, προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που κοστίζουν. Αν διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει είτε να απευθυνθούν στους φορείς για τις διορθώσεις είτε να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Αν δεν εντοπιστούν ανακρίβειες οι παραλήψεις μπορούν να πατήσουν το κουμπί της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν αποσταλεί από τον φορολογούμενο, θα το κάνει η ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Αναλυτικότερα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα εξής στοιχεία στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που θα λάβουν:

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου : Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» για αυτό και αν εντοπιστούν λάθη ο φορολογούμενος θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

Ηλεκτρονικές δαπάνες : Απαιτείται να επιβεβαιωθεί ότι καλύπτεται με τις δαπάνες αυτές το απαιτούμενο όριο 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Και αυτό γιατί, στην περίπτωση που οι ηλεκτρονικές δαπάνες είναι χαμηλότερες του ορίου αυτού στη διαφορά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Ο κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως συναλλαγές μέσω POS, e-banking ή καρτών.

Τεκμήρια διαβίωσης : Σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να ανεβάσουν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με εισοδήματα προηγούμενων ετών, έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Προστατευόμενα τέκνα: Η σωστή δήλωσή τους μπορεί να μειώσει τον τελικό φόρο έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διορθώσεις στη φορολογική δήλωση με την υποβολή τροποποιητικής έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στο τέλος Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Πέρυσι περισσότεροι από 1,4 εκατ. φορολογούμενοι κατέβαλαν τον φόρο εφάπαξ με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 2,17 δισ. ευρώ, σε σύνολο χρεωστικών εκκαθαριστικών περίπου 5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τους 1,4 εκατ. πολίτες που έσπευσαν να τακτοποιήσουν σε μία δόση τις υποχρεώσεις τους: