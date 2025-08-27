Χρηστικά

Φορολοταρία Ιουλίου: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ένας από τους τυχερούς λαχνούς κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ, ενώ τα έπαθλα είναι κλιμακωτά
Euro banknotes as background. Close up view of euro money. Abstract background made with euro bills. Economy concept.
iStock

Έγινε σήμερα (27.8.2025) η κλήρωση της φορολοταρίας για τον Απρίλιο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σημειώνεται ότι ένας από τους τυχερούς λαχνούς της φορολοταρίας κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ από την κλήρωση της ΑΑΔΕ, ενώ τα έπαθλα είναι κλιμακωτά.

Συγκεκριμένα:

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς πατώντας εδώ.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατώντας εδώ.

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:

  • 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
  • 5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας
  • 50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας
  • 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο: Ζητούνται «εχέγγυα» και «καμπανάκια» προειδοποίησης πριν την λύση της σύμβασης ενός υπαλλήλου
Στην ενδο – κυβερνητική συζήτηση μπαίνουν σκέψεις όπως να λαμβάνεται η απόφαση απόλυσης από τον ΑΣΕΠ αφού όμως προηγηθεί προειδοποίηση και περίοδος βελτίωσης προς το μη αποδοτικό υπάλληλο
Δημόσια Υπηρεσία 61
Newsit logo
Newsit logo