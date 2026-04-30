Η αγορά πετρελαίου «βράζει»: Συνεχίζεται το ράλι, μέχρι τα 125 δολάρια έφτασε το Brent – Στο ίδιο μοτίβο το WTI

Πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent, στα 110 το αμερικανικό WTI
Oiltanks and chimneys at ExxonMobil refining and petrochemicals platform in Rotterdam, Netherlands April 9, 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw
REUTERS / Piroschka van de Wouw

Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή κρατά «κλειδωμένα» τα Στενά του Ορμούζ διακόπτοντας σημαντικούς όγκους παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν στα 125 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές σήμερα (30.4.2026) Πέμπτη στην Ασία, και διαπραγματεύονται πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι με άνοδο που ξεπερνά το 2,8% -το υψηλότερο επίπεδο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμό τους κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου- έπειτα από τη χθεσινή άνοδο 6,1% την Τετάρτη.

Από την αρχή της εβδομάδας οι τιμές εμφανίζονται ενισχυμένες σε ποσοστό άνω του 15% στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή. 

Ανάλογη είναι η εβδομαδιαία άνοδος για το αμερικανικού αργού WTI, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να διαπραγματεύονται σήμερα πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι με κέρδη που ξεπερνούν το 2%, μετά από άλμα 7% την Τετάρτη.

Η αγορά παρακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επικρότησε την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ θεωρώντας ότι είναι μια κίνηση που θα σταθεροποιήσει τις τιμές του πετρελαίου. Δεσμεύτηκε επίσης να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά. Ταυτόχρονα, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν για αντίποινα σε περίπτωση που ο αποκλεισμός συνεχιστεί και κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι προσπαθεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε υποταγή μέσω οικονομικής πίεσης και εσωτερικής αποσταθεροποίησης.

Εντωμεταξύ, τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ έδειξαν απότομες μειώσεις στα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά πάνω από 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, υπογραμμίζοντας τη στενότητα της παγκόσμιας προσφοράς.

H κατάσταση στην αγορά πετρελαίου έχει σημάνει συναγερμό σε μετοχές και ομόλογα. Οι αποδόσεις των ομολόγων εκτοξεύτηκαν και όλα υποδηλώνουν ανοδικές πιέσεις για τον πληθωρισμό. Ο πόλεμος βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής όπου οι αγορές αποδέχονται ότι θα βλάψει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία.

Αγορές
