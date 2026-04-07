Fuel Pass 2026: Μπάχαλο με τα στοιχεία επικοινωνίας – Έπεσε ξανά η πλατφόρμα, στα ΚΕΠ στέλνονται οι πολίτες

Νέος κύκλος ταλαιπωρίας και καταγγελίες πολιτών
Detail of hand filling the fuel tank of the passenger car

Ανάστατοι είναι χιλιάδες πολίτες με το πρόγραμμα Fuel Pass, καθώς – αντί για διευκόλυνση – φαίνεται να έχει προκαλέσει ένα άνευ προηγουμένου μπέρδεμα. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη διαδικασία των αιτήσεων και στα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να μην μπορούν να λάβουν τα χρήματά τους. Αυτήν την ώρα η πλατφόρμα έχει πέσει εκ νέου, βγάζοντας το μήνυμα: «Παρατηρούνται καθυστερήσεις, προσπαθήστε ξανά». Το γεγονός ότι το σύστημα για το Fuel Pass «έπεσε» ξανά αποδεικνύει πόσο μεγάλη ήταν η ανάγκη των πολιτών για την ενίσχυση, παρά το ότι κάποιοι μιλούσαν για «ψίχουλα».

Σύμφωνα με καταγγελίες για το Fuel Pass, στο email της αίτησης εμφανίζεται το κινητό του δικαιούχου κι όχι – όπως θα έπρεπε το emailκαι στο email του ΕΜΕΠ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολίτη) εμφανίζεται ορθά το email του δικαιούχου. Το αποτέλεσμα είναι οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν μήνυμα ότι πρέπει να απευθυνθούν στα ΚΕΠ για τη διόρθωση των στοιχείων τους.

fuel fuel

Ωστόσο, εκεί ξεκινά ένας νέος κύκλος ταλαιπωρίας. Οι πολίτες, εκνευρισμένοι και απογοητευμένοι, απευθύνονται στα ΚΕΠ ζητώντας λύση, θεωρώντας πως η ευθύνη βαραίνει τους υπαλλήλους. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ τελικά αναγκάζονται να λύνουν το πρόβλημα του συστήματος.

Το αποτέλεσμα είναι έντονες αντιδράσεις, καθυστερήσεις και μια γενικευμένη αίσθηση αδικίας, με πολλούς δικαιούχους να δηλώνουν ότι, ενώ πληρούν όλα τα κριτήρια, δεν μπορούν να υποβάλλουν οριστικά την αίτηση. 

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026), κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Με βάση τη νέα διαδικασία που αποφασίστηκε οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου και συγκεκριμένα:

  • Μ. Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Μ. Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Μ. Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.
  • Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026. 
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
207
151
86
80
