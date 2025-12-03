Ηλεκτρικό ρεύμα: Σταθερή η εικόνα στα επαγγελματικά τιμολόγια το Δεκέμβριο – Δείτε όλες τις τιμές

Από τα 15,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα ξεκινούν τα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος το Δεκέμβριο, με βάση τις ανακοινώσεις των προμηθευτών.

Το ακριβότερο προϊόν βρίσκεται στα 26,5 λεπτά, ενώ ο μέσος όρος κοντά στα 20 λεπτά.

Μικρή άνοδος παρατηρήθηκε σε ορισμένες εταιρείες, άλλες προχώρησαν σε μειώσεις, ενώ οι περισσότερες κράτησαν τις τιμές τους ίδιες.

Συνολικά, το τοπίο για το Δεκέμβριο διαμορφώνεται ως εξής στα επαγγελματικά προϊόντα:

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ βρίσκεται στα 14,6 λεπτά.