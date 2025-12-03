Χρηστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα: Σταθερή η εικόνα στα επαγγελματικά τιμολόγια το Δεκέμβριο – Δείτε όλες τις τιμές

Χωρίς σημαντικές διαφορές οι τιμές από μήνα σε μήνα
A white electric cap, a light bulb and euro banknotes on an electric bill
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Από τα 15,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα ξεκινούν τα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος το Δεκέμβριο, με βάση τις ανακοινώσεις των προμηθευτών.

Το ακριβότερο προϊόν βρίσκεται στα 26,5 λεπτά, ενώ ο μέσος όρος κοντά στα 20 λεπτά.

Μικρή άνοδος παρατηρήθηκε σε ορισμένες εταιρείες, άλλες προχώρησαν σε μειώσεις, ενώ οι περισσότερες κράτησαν τις τιμές τους ίδιες.

Συνολικά, το τοπίο για το Δεκέμβριο διαμορφώνεται ως εξής στα επαγγελματικά προϊόντα:

epagelmatika timologia

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ βρίσκεται στα 14,6 λεπτά.

