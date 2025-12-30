Ημέρες Καριέρας της ΔΥΠΑ: Άμεση επαφή εργοδοτών και υποψηφίων στη Λάρισα

Η επιτυχημένη «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνεται για τέταρτη φορά στη Λάρισα από τη ΔΥΠΑ, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 413 35).

Συγκεκριμένα, στη δράση της ΔΥΠΑ για την «Ημέρα Καριέρας» συμμετέχουν περισσότερες από 40 επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εκπαίδευσης. Με τη συμμετοχή μεγάλων, μικρομεσαίων και τοπικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε όσους επιθυμούν να βρουν εργασία ή να κάνουν ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Άμεση επαφή με εργοδότες – Πρώτες συνεντεύξεις επί τόπου

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης θα μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται ραντεβού. Η «Ημέρα Καριέρας» λειτουργεί ως άμεσος δίαυλος διασύνδεσης επιχειρήσεων και υποψηφίων: συναντήσεις, πρώτες συνεντεύξεις και ενημέρωση για τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα που ζητά σήμερα η αγορά εργασίας στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή.

Στήριξη από τη ΜΕΜΜΕ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν την απασχόληση, τη διασύνδεση και τις επιχειρήσεις.