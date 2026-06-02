72 δόσεις: Εντός Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Τα μέτρα για μείωση του ιδιωτικού χρέους

Στις 72 δόσεις το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%
Έχει σημάνει αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση εντός του Ιουνίου της πλατφόρμας που θα υποστηρίξει τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, ένα μέτρο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει «ανάσα» στην αγορά και στήριξη στην πρώτη κατοικία, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της περιμέτρου ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Στόχος της δέσμης μέτρων, μεταξύ των οποίων και η ρύθμιση των 72 δόσεων, είναι ο περιορισμός του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους, το οποίο ξεπερνάει τα 240 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα, η πλατφόρμα για την ένταξη στιος 72 δόσεις αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος τρέχοντος μηνός δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Βασική προϋπόθεση είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί και να εξοφλούνται κανονικά.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%.

Προβλέπονται επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις συνέπειας, καθώς ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, εφόσον έχει λήξει η σχετική προθεσμία, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Όσο η ρύθμιση τηρείται, παρέχονται σημαντικά ευεργετήματα, όπως φορολογική ενημερότητα, αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και αναστολή ποινικής δίωξης για χρέη προς το Δημόσιο.

Νέο πλαίσιο Εξωδικαστικού

Το πακέτο μέτρων για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους περιλαμβάνεται και το νέο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας έτσι την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Μέσω του εξωδικαστικού, τα χρέη μπορούν να αποπληρωθούν ακόμα και σε έως 240 μηνιαίες δόσεις, με σταθερό επιτόκιο 3%.  Στο μικροσκόπιο μπαίνουν εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές καταθέσεις και άλλες υποχρεώσεις που δίνουν το στίγμα για την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. 

Αποδέσμευση λογαριασμών

Για φορολογούμενους και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών οι λογαριασμοί θα αποδεσμεύονται μετά την καταβολή του 25% της συνολικής οφειλής και ρύθμισης του υπολοίπου ποσού. 

Προστασία πρώτης κατοικίας

Το πακέτο μέτρων εισάγει στοχευμένες διαδικασίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς σε αντίθεση με το ισχύον πλαίσιο, που λαμβάνει υπόψη το σύνολο των οφειλών και της περιουσίας του οφειλέτη, η νέα διαδικασία εστιάζει μόνο στην αξία της πρώτης κατοικίας, χωρίς να συνυπολογίζεται υποχρεωτικά το σύνολο της περιουσίας. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, επιτρέποντας χαμηλότερες δόσεις και, όπου δικαιολογείται, μεγαλύτερα «κουρέματα» οφειλών. Το ύψος της οφειλής θα καθορίζεται από την αξία της περιουσίας του οφειλέτη και τα εισοδήματά του, ενώ η πρόταση θα υπολογίζεται μέσω αλγορίθμου που θα εξετάζει μόνο την αξία της κύριας κατοικίας, διασφαλίζοντας χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις και μεγαλύτερο «κούρεμα». Η υπόλοιπη περιουσία θα ρευστοποιείται μέσω πλειστηριασμών, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην αποπληρωμή των λοιπών χρεών.

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Τέλος, σημειώνεται ότι είναι στην τελική ευθεία ο διεθνής διαγωνισμός για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποβολής των δεσμευτικών προσφορών και η ανάδειξη του επενδυτή.

Ο νέος φορέας αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του φθινοπώρου. Οι ενοικιαστές του νέου σχήματος δεν θα είναι κλασικοί μισθωτές, αλλά πρώην ιδιοκτήτες – οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους και θα μπορούν να παραμείνουν στο ίδιο ακίνητο πληρώνοντας επιδοτούμενο ενοίκιο.

