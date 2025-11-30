IRIS: Τι αλλάζει από την 1η Δεκεμβρίου σε καταστήματα και e‑shops – Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για όσους δεν συμμορφωθούν

Αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη εφαρμογή του IRIS στις λιανικές συναλλαγές ξεκίνησε, καθώς από την 1η Δεκεμβρίου 2025 όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στην Ελλάδα θα υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η υποχρέωση ισχύει για όλα τα φυσικά καταστήματα και τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e‑shops). Κάθε συναλλαγή με IRIS, μέσω QR code ή εφαρμογών mobile banking, θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο μέσω των διασυνδεδεμένων ταμειακών συστημάτων ή POS. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και απευθείας με το σύστημα της ΑΑΔΕ, ώστε κάθε συναλλαγή – είτε με κάρτα είτε με IRIS – να εκδίδεται σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα 10.000 € για απλογραφικά βιβλία και 20.000 € για διπλογραφικά βιβλία. Η ρύθμιση αφορά όλες τις επιχειρήσεις B2C, με ειδικές περιπτώσεις για πολύ μικρούς ή απομακρυσμένους επαγγελματίες.

Η εφαρμογή του IRIS αποσκοπεί στην αμεσότερη καταγραφή των συναλλαγών, στη μείωση της φοροδιαφυγής και στη διευκόλυνση των πληρωμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Τι σημαίνει για καταναλωτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι καταναλωτές αποκτούν έναν ακόμη εύκολο και γρήγορο τρόπο πληρωμής ειδικά χρήσιμο σε εποχή που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές προτιμώνται. Με το IRIS, μια αγορά ολοκληρώνεται πιθανόν σε δευτερόλεπτα χωρίς μετρητά ή κάρτα. Το IRIS χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερους από 4,1 εκατομμύρια πολίτες και 571.000 επαγγελματίες.

Για επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σημαίνει τεχνολογική αναβάθμιση: νέο POS / softPOS ή ταμειακή μηχανή συμβατή με IRIS, καθώς και διασύνδεση με την ΑΑΔΕ σε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα είναι σημαντικά.

Πώς λειτουργεί το IRIS Payments Business

Οι πληρωμές μπορούν να ολοκληρωθούν με τρεις απλούς τρόπους: