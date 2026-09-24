Ελλάδα

Μέτρα για τα καύσιμα: Στις 30 Σεπτεμβρίου οι πρώτες ανακοινώσεις και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ανοικτό το ενδεχόμενο αν χρειαστεί να υπάρξουν επιδοτήσεις και για το ρεύμα
αντλία
ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
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Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης.

Όπως εξήγησε, ο Παύλος Μαρινάκης, τα μέτρα για τα καύσιμα, θα αφορούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Προσέθεσε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Όπως ανέφερε, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, ενώ οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα τόσο για τα κυβερνητικά μέτρα όσο και για τυχόν πρωτοβουλίες των εταιρειών.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής υπέρ της μείωσης των φόρων, υπενθυμίζοντας ότι θα έχουν ήδη μειωθεί 91 φόροι έως το 2027. Όπως είπε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, σημειώνοντας ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει φθάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και απαιτείται ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση.

«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε.

Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία τον χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς αν θα δοθούν επιδοτήσεις και στο ρεύμα το άφησε ανοικτό λέγοντας: «Ως προς την επιδότηση υπάρχει ένα ζήτημα να επιδοτείται και το κόστος θέρμανσης από την ενέργεια. Συνολικά για τις τιμές στο ρεύμα ανακοινώθηκε το μπλε τιμολόγιο που έχει και μεγάλη ζήτηση. Αν παρατηρηθεί ανά μήνα αδικαιολόγητη αύξηση τότε θα έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Για τη βιομηχανία και τον ΣΕΒ δεν μπορώ να ερμηνεύσω την στάση ενός θεσμού αλλά υπάρχει συναντίληψη». 

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