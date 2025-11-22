Κεραμέως: Μείωση κατά 76% στα εκκρεμή ραντεβού των ΚΕΠΑ μέσα σε ένα χρόνο

Κατά 76% μειώθηκαν τα εκκρεμή ραντεβού των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) μέσα σε ένα χρόνο, όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, απαριθμώντας τις δραστικές ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση τους.

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, τα ΚΕΠΑ αποτελούν μια κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης και, στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας έχει κινηθεί σε τρεις άξονες: στην αναβάθμιση των υποδομών, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στη διεύρυνση της λίστας που περιλαμβάνει τις παθήσεις οι οποίες θεωρούνται ιατρικά μη αναστρέψιμες.

«Παραδώσαμε, πριν από λίγο καιρό, ένα νέο υπερσύγχρονο ΚΕΠΑ στην Κοζάνη. Παραδώσαμε στο Γαλάτσι και, τώρα, παραδώσαμε στο ΣΕΦ. Δεν είναι απλά ένα ΚΕΠΑ, είναι ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι 10.000 συμπολίτες μας τον μήνα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ώθηση είναι αυτή στο κομμάτι της εξυπηρέτησης και στο κομμάτι, θα έλεγα, της αξιοπρέπειας που οφείλουμε να δείχνουμε σε συμπολίτες μας με αναπηρία».

Η υπουργός τόνισε επίσης τον υπερδιπλασιασμό των γιατρών που στελεχώνουν τα ΚΕΠΑ.

«Είχαμε 500 γιατρούς σε όλη τη χώρα για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, πριν από 1,5 χρόνο, σήμερα, έχουμε 1.200 γιατρούς, που υπηρετούν στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και τι κάνουν αυτοί οι γιατροί; Εκδίδουν αυτά τα πιστοποιητικά αναπηρίας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερες επιτροπές που συνεδριάζουν ταυτόχρονα, άρα πολύ πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με αναπηρία», διευκρίνισε η ίδια.

Αναφερόμενη στη διεύρυνση της λίστας με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις, χαρακτήρισε παραλογισμό το γεγονός ότι κάποιος έπρεπε να εξετάζεται κάθε χρόνο.

«Όλα αυτά έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Έχουν μειωθεί οι εκκρεμότητες για ραντεβού ΚΕΠΑ κατά 76% σε έναν χρόνο», υπογράμμισε.

Εν συνεχεία, η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε τέσσερα καλά νέα για τους συνταξιούχους.

Όπως είπε, «το πρώτο είναι το νέο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ. Θα δίνονται 250 ευρώ κάθε χρόνο τον μήνα Νοέμβριο στους χαμηλοσυνταξιούχους και όχι μόνο, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Μιλάμε για περίπου 1,4 εκατομμύρια συμπολίτες μας που θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο 250 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου».

Επιπλέον, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει και μια εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες να διαπιστώσουν, αν δικαιούνται τα 250 ευρώ.

Παράλληλα, η υπουργός εξήγγειλε αύξηση κατά 2,4% στις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες προκαταβάλλονται τον Δεκέμβριο και θα πληρωθούν, πριν από τα Χριστούγεννα.

«Αυτή η αύξηση προκύπτει από αλγόριθμο που λαμβάνει υπ’ όψιν τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης και, εφέτος, θα είναι 2,4%. Για πολλά χρόνια, δυστυχώς, οι συντάξεις στη χώρα μας ήταν παγωμένες. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις έως σήμερα των τελευταίων τριών χρόνων αγγίζουν το 13,6% και, τώρα, θα προστεθεί και η αύξηση κατά 2,4%», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

Επίσης, η υπουργός Εργασίας υπενθύμισε την εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% εφέτος και την πλήρη κατάργησή της από την 1η/1/2017.

«’Αρα, από τον Ιανουάριο 2026, όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση στις συντάξεις», δήλωσε.

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, τα παραπάνω μέτρα απαιτούν δημοσιονομικό χώρο.

«Αν μπορούμε και φέρνουμε και τα 250 ευρώ και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, είναι γιατί καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν δημοσιονομικό χώρο και από τη φορολογική συμμόρφωση. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά πρέπει να σας πω και στο κομμάτι των εργασιακών με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με τη μεγαλύτερη συμμόρφωση, με την ασφαλιστική νομοθεσία», ανέφερε η υπουργός, επισημαίνοντας ότι στον οικονομικό απολογισμό του 2024 το υπουργείο Εργασίας πέτυχε υπεραπόδοση μέτρων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που απέφεραν οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν και τώρα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία.

Το τέταρτο μέτρο είναι η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό, η οποία, επειδή είναι οριζόντια, ωφελεί και τους συνταξιούχους», είπε η κ. Κεραμέως.

Ερωτηθείσα σχετικά με το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που αφορά ανέργους 30 ετών και άνω, η υπουργός Εργασίας απάντησε ότι αποτελεί μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζεται και στοχεύει τις ηλικιακές ομάδες οι οποίες εμφανίζουν τα σημαντικότερα περιθώρια βελτίωσης και που έχει οδηγήσει την ανεργία από το 18% το 2019 στο 8,1% το 2025, καθιστώντας τη μείωση αυτή τη μεγαλύτερη που έχει συντελεστεί σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Παράδειγμα, οι γυναίκες και δη οι μητέρες που έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας, εάν βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας. Οι μακροχρόνια άνεργοι, εκείνοι που είναι άνεργοι για πάνω από δύο χρόνια. Οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, εκείνοι οι οποίοι είναι με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. ‘Αρα, πάμε και βγάζουμε προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας για τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν ανάγκη μεγαλύτερης στήριξης», αποσαφήνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανεργία των νέων, σημείωσε ότι έχει μειωθεί κατά 50%.

«Δηλαδή, έχει μειωθεί πάρα πολύ, όμως είναι από εκείνες τις κατηγορίες μαζί με τις γυναίκες που έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Γι’ αυτό και πολλά προγράμματα βγαίνουν ειδικά για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων», είπε η κ. Κεραμέως και προσέθεσε ότι το υπουργείο εστιάζει πάρα πολύ στην αναβάθμιση δεξιοτήτων. «Βλέπουμε ποιες δεξιότητες και ειδικότητες λείπουν από την αγορά εργασίας. Κάνουμε “Ημέρες Καριέρας” σε όλη τη χώρα. Μεθαύριο θα πάω στη Δράμα, για παράδειγμα, έχουμε “Ημέρα Καριέρας”. Πριν από λίγο καιρό, είχαμε στα Γιάννενα», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» που διοργανώνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την επόμενη να έχει οριστεί για τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη. «Έχουμε κάνει δράσεις σε Λονδίνο, ‘Αμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και θα είμαστε και στην Αμερική. Δράσεις με τις οποίες φέρνουμε κοντά τα δύο μέρη, δηλαδή συμπατριώτες μας, που έφυγαν κυρίως στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, προς αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών, και εταιρείες οι οποίες αναζητούν προσωπικό».

Η υπουργός τόνισε μάλιστα ότι η χώρα μας έχει εξελιχθεί σε επαγγελματικό προορισμό. «Το λέω αυτό, γιατί, πριν από 20 χρόνια, κάποιος γυρνούσε από το εξωτερικό κυρίως για προσωπικούς λόγους. Του έλειπε η πατρίδα του, η οικογένειά του, ο καιρός και η ποιότητα ζωής της Ελλάδας. Πλέον, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικός παράγοντας αυτός, προφανώς και είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μόνος. Για να γυρίσει κάποιος, θέλει μια καλή επαγγελματική ευκαιρία. Αυτή την προσφέρει πλέον η Ελλάδα. Η χώρα μας, με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, που μόλις κατατέθηκαν, έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης», σχολίασε.

Αναφερόμενη στις δηλωθείσες υπερωρίες, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,9 εκατομμύρια ώρες υπερωριών, ενώ, εφέτος, χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η χρονιά, έχουν ήδη καταγραφεί 5 εκατομμύρια ώρες υπερωριών.

Τέλος, απαντώντας στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, σημείωσε ότι αυτές αποτυπώνουν την εικόνα μιας στιγμής.

«Είναι πολύ χρήσιμες, τις παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι θα κριθούμε σε 1,5 χρόνο από σήμερα, το 2027 για το τι έχουμε υλοποιήσει. Γιατί; Γιατί το 2023 εκλεγήκαμε στη βάση ενός προεκλογικού προγράμματος και η δουλειά μας είναι κάθε μέρα να υλοποιούμε τις εξαγγελίες αυτές», δήλωσε η υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι υπάρχει και η καθημερινότητα, π.χ. «το να δώσεις σε λειτουργία ένα ΚΕΠΑ, το οποίο εξυπηρετεί σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα έναν συμπολίτη μας, ο οποίος ταλαιπωρείται -για όλα κρινόμαστε. Κρινόμαστε για το πώς βελτιώνεται κάθε μέρα η καθημερινότητα και, στο τέλος της τετραετίας, λοιπόν, λογοδοτούμε στους Έλληνες πολίτες, που θα μας κρίνουν για δύο πράγματα. Πρώτον, αν υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε, πριν από τέσσερα χρόνια και, δεύτερον, πώς τα υλοποιήσαμε. Τα κάναμε καλά; Τα κάναμε μέτρια; ‘Αρα, εκεί θα κριθούμε και εμείς. Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε, για να υλοποιούμε μία-μία αυτές τις εξαγγελίες», διαβεβαίωσε η κ. Κεραμέως.