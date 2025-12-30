Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

Έργα λιμενικών υποδομών εγκρίθηκαν στις Σπέτσες και τη Ζάκυνθο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,76 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο δράσεων για την αναβάθμιση και αποκατάσταση σημαντικών λιμενικών εγκαταστάσεων στα δύο νησιά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η πράξη «Αναβάθμιση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Παλαιού Λιμένα Σπετσών», με δημόσια δαπάνη 2.630.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του Βασίλη Κικίλια. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα του λιμένα, με επέκταση των υπαρχουσών προβλητών και κατασκευή νέων υποδομών.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διενέργεια και η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμένα Ζακύνθου», προϋπολογισμού 1,134 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών του λιμένα, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Τα δύο έργα εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση λιμενικών υποδομών σε νησιωτικές περιοχές, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την κάλυψη πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών και της ακτοπλοΐας.

Ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «Με την έγκριση δύο έργων λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, προχωράμε σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών. Επενδύουμε στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, στηρίζοντας την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό και την καθημερινή δραστηριότητα των νησιών. Ο σχεδιασμός μας υλοποιείται βήμα-βήμα, με στόχο σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές που ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής».