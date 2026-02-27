«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Άλλα 3 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό και παράταση έως 30 Ιουνίου για αιτήσεις

Αύξηση 3 εκατ. ευρώ σημείωσε ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 30456/26.02.2026 (Β’ 989), και πλέον ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι πόροι του προϋπολογισμού του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α).

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις 3 μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.