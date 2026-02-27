ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Χρηστικά

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Άλλα 3 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό και παράταση έως 30 Ιουνίου για αιτήσεις

Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα
iStock
iStock

Αύξηση 3 εκατ. ευρώ σημείωσε ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 30456/26.02.2026 (Β’ 989), και πλέον ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι πόροι του προϋπολογισμού του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α).

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

katagrafi
Η κατανομή του προϋπολογισμού

Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις 3 μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
164
138
102
84
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo