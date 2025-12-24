Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Επεκτείνεται έως 31 Μαρτίου 2026 η διάρκεια του προγράμματος

Επεκτείνεται για τρείς μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2026, η διάρκεια του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ και κατ’ επέκταση η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ εξαντληθούν νωρίτερα. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.