Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος της ΔΥΠΑ έληξε και πλέον οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να ενημερωθούν εάν ανήκουν στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού. Το πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 18 Μαΐου, με βάση και τις αρχικές ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και το Σάββατο είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 350.000 αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές (voucher) που δίνονται για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 μέσω του gov.gr. και επομένως ο ανταγωνισμός είναι υψηλός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι «προδίδει» η περσινή ανακοίνωση

Το περσινό πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού ξεκινούσε την 01.06.2025 και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, την Τρίτη 27 Μαΐου, δηλαδή σχεδόν μια εβδομάδα νωρίτερα.

Το πρόγραμμα «Κονωνικός Τουρισμός 2026» σύμφωνα και με τις αρχικές ανακοινώσεις φαίνεται ότι θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου. Άρα και με βάση το περσινό παράδειγμα, όλα δείχνουν ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα 11-15 Μαΐου, λίγες ημέρες δηλαδή πριν την έναρξη του προγράμματος.

Μένει να φανεί αν ο «Κοινωνικός Τουρισμός» θα ξεκινήσει φέτος σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα σε σχέση με την περσινή χρονιά, ή αν θα παραταθεί και αυτό το χρονοδιάγραμμα. Η μεγάλη συμμετοχή πάντως, σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, ειδικά αν θέλουν να βρουν διαθεσιμότητα σε δημοφιλείς προορισμούς ή σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διορία για τους παρόχους

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή προθεσμία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τα τουριστικά καταλύματα και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 10.05.2026. Όσοι πάροχοι είχαν συμμετάσχει στο προηγούμενο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα, εφόσον επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos