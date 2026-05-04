Φορο-πρόστιμα: «Κούρεμα» έως 80% προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ για επιχειρήσεις με εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ

«Κούρεμα» έως και 80% σε φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου προβλέπει διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Ο «χάρτης» των φορο-προστίμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλάζει και οι αλλαγές θα ισχύουν αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024.

Πρόστιμα που έχουν εκδοθεί ακυρώνονται ή τροποποιούνται κατά το μέρος που δεν οφείλονται, ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφονται.

Παράλληλα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εφόσον το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ ενώ σβήνουν πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου.

Πότε επιβάλλεται πρόστιμο

Σύμφωνα με την διάταξη για τα πρόστιμα, για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, το πρόστιμο των 100 ευρώ για κάθε παράβαση επιβάλλεται:

Α) Σε φορολογούμενους που παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.

Παράβαση συνιστούν ιδίως:

Η μη υποβολή ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, και των δηλώσεων παρακράτησης φόρου, Η παράλειψη υποβολής ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος Η παράλειψη υποβολής ή η ελλιπής υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) Η παράλειψη υποβολής ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Β) Σε φορολογούμενους που τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα δήλωση ΦΠΑ, από την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή (μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ). Η διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από 19 Απριλίου 2024 και μετά και καλύπτει τις δηλώσεις ΦΠΑ (πιστωτικές ή μηδενικές) για τις οποίες επιβάλλονταν πρόστιμο 250 ή 500 ευρώ.

Πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία ανά παράβαση, επιβάλλεται σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα.

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα (100, 250 ή 500 ευρώ) σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων: