Το Rebrain Greece πάει Λονδίνο: Πρόσκληση σε Έλληνες του εξωτερικού από 35 επιχειρηματικούς ομίλους

Πρόσκληση σε Έλληνες του εξωτερικού απευθύνουν 35 επιχειρηματικοί όμιλοι μέσω του «Rebrain Greece», που «ταξιδεύει» στο Λονδίνο το Σάββατο 9 Μάϊου, προκειμένου να προσελκύσει υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες της ελληνικής διασποράς.

Η πρωτοβουλία «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας, καθώς οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα μπορέσουν να έρθουν σε άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενους.

Η εκδήλωση, θα φιλοξενηθεί στο London Hilton Metropole, προσφέροντας εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός κλάδος, ο ενεργειακός κλάδος, ο κατασκευαστικός και βιομηχανικός κλάδος, ο κλάδος της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού, ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθώς και ο κλάδος των συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειες της προκειμένου να φέρει πίσω στην Ελλάδα τους πολίτες που έφυγαν λόγω οικονομικής κρίσης, ενώ στάθηκε στο ότι μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει πάνω από 470.000 άνθρωποι.

«Η δράση εξωστρέφειας “Rebrain Greece” πραγματοποιείται στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή 35 από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Πρόκειται για μία πραγματική ευκαιρία για τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιθυμούν να διερευνήσουν το ενδεχόμενο επιστροφής τους στη χώρα μας. Η Ελλάδα του 2026 είναι ανταγωνιστική και προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Την περίοδο 2010-2024, περίπου 730.000 συμπολίτες μας έφυγαν από την Ελλάδα, ενώ πάνω από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Προσδοκούμε τον επαναπατρισμό των συμπατριωτών μας, ενημερώνουμε για την αγορά εργασίας στη χώρα μας και για τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Δεν εφησυχάζουμε, αντιθέτως εντείνουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου τα λαμπρά μυαλά που έφυγαν να επιστρέψουν στον τόπο μας».

Σημειώνεται πως το ισοζύγιο μεταναστευτικής ροής ήταν θετικό το 2024 (+19.852 επιστροφές), ξεπερνώντας το προηγούμενο έτος και είναι το δεύτερο θετικό ισοζύγιο που καταγράφεται από το 2009, με το Rebrain Greece να έχει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ποσοστό επιτυχίας της τάξης του 64%.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ, στο Λονδίνο, στη Στουτγκάρδη και στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 6.500 επισκεπτών και 120 αποστολών κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων της βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει θεσπίσει στοχευμένα κίνητρα για τον επαναπατρισμό, όπως η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για μία επταετία, για φυσικά πρόσωπα που ήταν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ρύθμιση αυτή επεκτάθηκε πρόσφατα και σε επαναπατρισθέντες Έλληνες που βρίσκουν δουλειά στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, ισχύουν νέες διαδικασίες για την άμεση αναγνώριση ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων για Έλληνες γιατρούς που δραστηριοποιούνται σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ελβετία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.