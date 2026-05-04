Επίδομα παιδιού Α21: Προθεσμία έως τις 8 Μαΐου– Ποια λάθη μπλοκάρουν την αίτηση

Το επίδομα παιδιού Α21 μπαίνει σε τελική φάση καθώς η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή με προθεσμία έως τις 08.05.2026 και ώρα 18:00 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις.

Για τις οικογένειες που περιμένουν το επίδομα παιδιού, η προθεσμία δεν είναι άνευ σημασίας, καθώς από τα στοιχεία που δηλώνονται προκύπτει τόσο το δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης όσο και το ποσό που θα καταβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι κάθε λάθος ή παράλειψη μπορεί να οδηγήσει είτε σε καθυστέρηση είτε σε λάθος υπολογισμό.

Η αίτηση υποβάλλεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και συνδέεται με τα στοιχεία της οικογένειας, τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και το οικογενειακό εισόδημα. Στο πρώτο στάδιο λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, ενώ μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα εισοδήματα του 2025.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να αναγραφούν σωστά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη φοίτησης και ο αριθμός μητρώου του μαθητή. Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν αυτόματα, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν δεν διασταυρωθούν, ο δικαιούχος βλέπει σχετική ένδειξη και πρέπει να επισυνάψει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Αυτό είναι ένα από τα σημεία που μπορούν να μπλοκάρουν την αίτηση, ειδικά σε περιπτώσεις αλλαγής σχολείου, λάθους στα στοιχεία φοίτησης ή καθυστέρησης στην ενημέρωση των μητρώων. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς δεν πρέπει να αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή.

Το δεύτερο κρίσιμο λάθος αφορά την προσωρινή αποθήκευση. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρείται υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή. Ο δικαιούχος πρέπει να προχωρήσει μέχρι την οριστική υποβολή, ώστε η αίτηση να περάσει στο σύστημα ως ολοκληρωμένη.

Η προθεσμία της 8ης Μαΐου αφορά τόσο όσους δεν έχουν ακόμη κάνει αίτηση όσο και όσους χρειάζεται να διορθώσουν ήδη υποβληθείσα αίτηση. Για τις οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία, ο έλεγχος των στοιχείων φοίτησης είναι το βασικό σημείο που μπορεί να κρίνει αν η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς εμπόδια.