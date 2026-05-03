Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία μέρα για αιτήσεις – Οδηγίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Λίγες ώρες έμειναν για όσους πολίτες θέλουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026, καθώς η προθεσμία για αιτήσεις ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής (3.5.2026) στις 23:59.

Μέχρι και το Σάββατο είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 350.000 αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές (voucher) που δίνονται για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 μέσω του gov.gr.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των voucher για το πρόγραμμα είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ , οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Οι παροχές

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026. Αυτό σημαίνει πως όσοι συνταξιούχοι προτιμούν χειμερινές διακοπές έναντι διακοπών εν μέσω θερινής ραστώνης, μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη αυτού του προγράμματος.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Άν κάποιος επιθυμεί να ταξιδέψει τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί μήνα αιχμής, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20%, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εισόδημα έως:

16.000 ευρώ για άγαμους

24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι -πλην ΑμεΑ και πολύτεκνων γονέων- έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025 – 2026.

Διορία και για τους παρόχους

Η διαδικασία έχει και δεύτερη πλευρά, καθώς στον Μάιο τρέχει ξεχωριστή προθεσμία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τα τουριστικά καταλύματα και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 10.05.2026. Όσοι πάροχοι είχαν συμμετάσχει στο προηγούμενο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα, εφόσον επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού. Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Η μεγάλη συμμετοχή σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, ειδικά αν θέλουν να βρουν διαθεσιμότητα σε δημοφιλείς προορισμούς ή σε περιόδους υψηλής ζήτησης.