Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά: Αποταμίευση έως 93.173 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 18

Αποταμίευση που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 93.173 ευρώ κατά την ενηλικίωση του παιδιού δημιουργεί ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», το νέο μέτρο – έκπληξη που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκε από τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» θα λειτουργεί ως ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, στον οποίο το κράτος θα καταθέτει ένα ευρώ για κάθε ευρώ που βάζει η οικογένεια, μέχρι το εκάστοτε ετήσιο όριο, στηρίζοντας τα παιδιά στα πρώτα τους ενήλικα βήματα και ενισχύοντας την κουλτούρα της αποταμίευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λογαριασμός θα μπορεί να ανοίγει μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού και θα παραμένει «κλειδωμένος» έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη του νέου μηχανισμού από τον Ιανουάριο του 2027.

100 ευρώ η οικογένεια, άλλα 100 ευρώ το κράτος

Το αρχικό ανώτατο όριο της κρατικής συμμετοχής καθορίζεται στα 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Εάν η οικογένεια καταθέσει 500 ευρώ, το κράτος θα προσθέσει άλλα 500 ευρώ. Εάν καταθέσει 1.000 ευρώ, η κρατική συμμετοχή θα είναι επίσης 1.000 ευρώ. Με καταθέσεις 1.200 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 100 ευρώ τον μήνα, το Δημόσιο θα προσθέτει το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ.

Οι οικογενειακές καταθέσεις θα μπορούν να είναι υψηλότερες, αλλά η κρατική αντιστοίχιση θα σταματά στο ετήσιο πλαφόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σημαίνει ότι για να καταβάλει το κράτος ολόκληρο το ποσό, θα πρέπει προηγουμένως η οικογένεια να έχει αποταμιεύσει αντίστοιχα 1.200 ευρώ.

Το πλαφόν αυξάνεται ανά πενταετία

Το ανώτατο ποσό που θα αντιστοιχίζει το κράτος θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.

Στο παράδειγμα παιδιού που γεννήθηκε το 2026 και αποκτά τον λογαριασμό το 2027, τα ετήσια όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Από το 2027 έως το 2031: 1.200 ευρώ από την οικογένεια και έως 1.200 ευρώ από το κράτος.

Από το 2032 έως το 2036: 1.320 ευρώ από κάθε πλευρά.

Από το 2037 έως το 2041: 1.452 ευρώ από κάθε πλευρά.

Από το 2042 έως το 2044: 1.597 ευρώ από κάθε πλευρά.

Εφόσον καταβάλλεται κάθε χρόνο ολόκληρο το ποσό που δικαιούται κρατική αντιστοίχιση, οι συνολικές καταβολές μέχρι την ενηλικίωση θα φτάσουν τα 49.304 ευρώ.

Από αυτά, τα 24.652 ευρώ θα έχουν καταβληθεί από την οικογένεια και άλλα 24.652 ευρώ από το κράτος.

Θα μπορούν να καταθέτουν και παππούδες ή νονοί

Ο λογαριασμός δεν θα γεμίζει αποκλειστικά από τις καταθέσεις των γονέων.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, χρήματα θα μπορούν να καταθέτουν επίσης παππούδες, γιαγιάδες, νονοί και άλλα συγγενικά πρόσωπα.

Το σύνολο των καταθέσεων της οικογένειας θα προσμετράται για την κρατική συμμετοχή, χωρίς αυτή να μπορεί να ξεπεράσει το ετήσιο πλαφόν.

Τα χρήματα θα επενδύονται

Η βασική διαφορά από έναν απλό αποταμιευτικό λογαριασμό είναι ότι τα χρήματα θα επενδύονται σε βάθος χρόνου.

Στο κεφάλαιο που σχηματίζεται από τις καταβολές της οικογένειας και του Δημοσίου θα προστίθενται οι αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το εισόδημα που θα προκύπτει από τον λογαριασμό θα απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

Με συνολικές καταβολές 49.304 ευρώ, το οικονομικό επιτελείο παρουσίασε τρία σενάρια:

Με μέση ετήσια απόδοση 3%, το τελικό κεφάλαιο υπολογίζεται σε 64.109 ευρώ.

Με μέση ετήσια απόδοση 5%, υπολογίζεται σε 77.062 ευρώ.

Με μέση ετήσια απόδοση 7%, μπορεί να φτάσει τα 93.173 ευρώ.

Τα ποσά αυτά δεν είναι εγγυημένα. Το τελικό κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές αποδόσεις, το κόστος διαχείρισης και τη μορφή των επενδυτικών προϊόντων που θα επιλεγούν.