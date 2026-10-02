Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ένας μήνας επιπλέον χρόνος για τις μικρές επιχειρήσεις – Ποιες κινήσεις πρέπει να δρομολογηθούν

Τον τρόπο έκδοσης των τιμολογίων τους πρέπει να οργανώσουν μέσα στον Οκτώβριο οι μικρές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, καθώς μετά και από την τελευταία παράταση στις 2 Νοεμβρίου αρχίζει η υποχρεωτική ένταξή τους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά σε αυτή τη φάση επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ το 2023, για τις συναλλαγές που υπάγονται στο μέτρο. Ο επιπλέον χρόνος χρειάζεται για να επιλέξουν πώς θα εκδίδουν τα παραστατικά τους και να οργανώσουν τη μετάβαση μαζί με τον λογιστή τους.

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Επιλογή εργαλείου και έλεγχος του προγράμματος

Η πρώτη κίνηση είναι να επιλέξουν υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τις δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ. Το timologio χρησιμοποιείται από υπολογιστή, ενώ το myDATAapp επιτρέπει την έκδοση παραστατικών από κινητές συσκευές, χωρίς να απαιτείται σύμβαση με ιδιωτικό πάροχο.

Για όσους έχουν ήδη εμπορικό ή λογιστικό πρόγραμμα, χρειάζεται έλεγχος του τρόπου λειτουργίας του. Το ότι ένα πρόγραμμα στέλνει στοιχεία στο myDATA δεν σημαίνει αυτομάτως ότι καλύπτει την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η επιχείρηση πρέπει να συνεννοηθεί με την εταιρεία λογισμικού για τη λύση που θα χρησιμοποιήσει και τις αναγκαίες ρυθμίσεις.

Στην πράξη, ο Οκτώβριος προσφέρεται για να οργανωθούν τα στοιχεία πελατών, προϊόντων και υπηρεσιών στην εφαρμογή, να ελεγχθεί η σωστή έκδοση των παραστατικών και να εξοικειωθεί ο άνθρωπος που θα τα εκδίδει καθημερινά. Έτσι μπορούν να εντοπιστούν λάθη ή ελλείψεις πριν χρησιμοποιηθεί το νέο εργαλείο στις συναλλαγές της επιχείρησης.

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Χρειάζεται επίσης να ξεκαθαριστεί ποια παραστατικά καλύπτει το μέτρο. Η υποχρέωση αφορά συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αντίστοιχες συναλλαγές με επιχειρήσεις εκτός ΕΕ και τιμολόγηση προς το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν επεκτείνεται στις συναλλαγές με επιχειρήσεις άλλων κρατών της ΕΕ.

Στη λιανική, η συγκεκριμένη αλλαγή δεν μεταβάλλει τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων προς τους καταναλωτές. Μια επιχείρηση που πραγματοποιεί και λιανικές και χονδρικές πωλήσεις χρειάζεται, επομένως, να οργανώσει την ηλεκτρονική έκδοση για τα τιμολόγια που υπάγονται στην υποχρέωση.

Η δήλωση και η μεταβατική περίοδος

Ως εκ τούτου, από τις 2 Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 επιτρέπεται η σταδιακή εφαρμογή, με παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων τιμολόγησης. Για να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, πρέπει να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η απαιτούμενη δήλωση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος το αργότερο τη 2α Νοεμβρίου.

Αν η επιχείρηση επιλέξει να εκδίδει αποκλειστικά μέσω timologio ή myDATAapp από την έναρξη της υποχρέωσης, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη μεταβατική περίοδο, δεν χρειάζεται δήλωση έναρξης. Αν θέλει να διατηρήσει προσωρινά και τον σημερινό τρόπο έκδοσης, η δήλωση απαιτείται.

Για τη χρήση των εφαρμογών της ΑΑΔΕ, όπου απαιτείται δήλωση, την υποβάλλει η ίδια η επιχείρηση στο myAADE, επιλέγοντας την ένδειξη «timologio». Η προθεσμία είναι δέκα ημέρες από την έναρξη χρήσης, δηλαδή για έναρξη στις 2 Νοεμβρίου, η υποβολή γίνεται έως τις 12 Νοεμβρίου.

Στην περίπτωση παρόχου, η δήλωση είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται από τον πάροχο μέσα σε δέκα ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης. Η επιχείρηση ενημερώνεται στο myAADE και έχει δέκα ημέρες για να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει, ενώ η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται αποδοχή. Αν ο πάροχος δεν υποβάλει τη δήλωση εμπρόθεσμα, η υποχρέωση μεταφέρεται στην επιχείρηση, με προθεσμία ακόμη δέκα ημερών.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2027, τα τιμολόγια που καλύπτει το μέτρο θα εκδίδονται και θα διαβιβάζονται στο myDATA αποκλειστικά μέσω παρόχου ή των εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Για όσους αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο, η πλήρης μετάβαση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Γιατί χρειάστηκε περισσότερος χρόνος

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ έδωσαν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αλλαγές και να γίνει ομαλά η συμμόρφωση των επιχειρήσεων, καταλήγοντας στην λύση της παράτασης.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο είχε επισημάνει εκκρεμότητες στις αναβαθμίσεις και στις δοκιμές των προγραμμάτων, πίεση στα λογιστικά γραφεία από τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και ελλιπή ενημέρωση πολλών μικρών επιχειρήσεων. Είχε ζητήσει έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2027, προειδοποιώντας ότι η ανεπαρκής προετοιμασία μπορεί να οδηγήσει σε λάθη στην έκδοση παραστατικών και σε πρόστιμα.