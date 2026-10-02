Κτηνοτρόφοι: Σήμερα καταβάλλονται 7,7 εκατ. ευρώ για απώλειες ζώων στη Λέσβο

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς, ανακοίνωσε ότι σήμερα (2.10.2026) καταβάλλεται το ποσό των 7,726,101 ευρώ σε κτηνοτρόφους της Λέσβου που υπέστησαν ζημιές λόγω του θανάτου των ζώων τους από αφθώδη πυρετό.

Ο Βασίλης Καββαδάς δήλωσε ότι με τη σημερινή πληρωμή προς τους κτηνοτρόφους ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση, η ιχνηλάτηση και η λήψη δειγμάτων σε όλες τις εκτροφές του νησιού, έκλεισε ο πρώτος κύκλος της ταυτοποίησης και ιχνηλάτησης.

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Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτίνας Φλώρινας Θεοπίστης (Πέτης) Πέρκα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, τη στήριξη των κτηνοτρόφων και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ο υφυπουργός τόνισε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η β΄ φάση ελέγχου σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της κτηνιατρικής υπηρεσίας».

Σύμφωνα με τον Θανάση Καββαδά, όταν εκδηλώθηκε η επιζωοτία στις 16 Μαρτίου 2026, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου ήταν εγγεγραμμένες 3.381 εκτροφές, από τις οποίες 2.622 ενεργές και 759 ανενεργές.

Από τις ενεργές, 64 δεν μπορούν να ελεγχθούν λόγω άρνησης ελέγχου, επίκλησης ανωτέρας βίας ή αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τις 759 ανενεργές εκτροφές, οι 355 έχουν ήδη διαγραφεί από το σύστημα μετά τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών, ενώ οι υπόλοιπες 404 βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς διαγραφή. Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει ελέγχους σε περίπου 300 εκτροφές της ζώνης προστασίας 3 χλμ σύμφωνα με την υπηρεσία.

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Επισημαίνεται ότι κατά τις επιτόπιες επισκέψεις θα ελέγχονται η κλινική εικόνα των ζώων, ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, πιθανές επιδημιολογικές συνδέσεις με θετικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων βιοπροφύλαξης.

Αναφερόμενος στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ο υφυπουργός επισήμανε ότι το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται συνολικό Σχέδιο Ανάταξης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με έμφαση στη σύγχρονη λειτουργία των μονάδων, την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

«Η ανασύσταση, όμως, δεν μπορεί να περιοριστεί στην απλή αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν», ανέφερε καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό 687/2020, η ανασύσταση πραγματοποιείται υπό την έγκριση και εποπτεία της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες υγειονομικές προϋποθέσεις.

Αναφερόμενος στη δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 220 του Κανονισμού 1308/2013 για τις διαταραχές στην αγορά από τα περιοριστικά μέτρα κατά των ζωονόσων, ο Θανάσης Καββαδάς δήλωσε ότι το ΥΠΑΑΤ γνωρίζει καλά τη σχετική διαδικασία και βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τις Βρυξέλλες. Όπως εξήγησε, απαιτείται πλήρης και αναλυτικά τεκμηριωμένος φάκελος για την οικονομική διατάραξη της αγοράς και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Υπενθύμισε ότι το 2023 η Ελλάδα αξιοποίησε το αντίστοιχο άρθρο 219 για τη καταστροφή που έφερε ο Daniel, εξασφαλίζοντας 48 εκατ. ευρώ αντί 23 εκατ. ευρώ και διευκρίνισε ότι η Κύπρος δεν έχει υποβάλει αίτημα βάσει του άρθρου 220, ενώ η Σλοβακία υπέβαλε αίτημα μήνες μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

Ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ η ενίσχυση

Σύμφωνα με τον Θανάση Καββαδά, με το ποσό που πιστώνεται σήμερα στους δικαιούχους, η συνολική οικονομική στήριξη που θα έχει λάβει η Λέσβος για τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού, ανέρχεται σε 15,190,000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 3,566,450 ευρώ για θανατωθέντα ζώα, 1,341,767 ευρώ για την απώλεια εισοδήματος και 2,555,799 ευρώ για τη στήριξη των τυροκομικών επιχειρήσεων. «Έχουν καταβληθεί οι υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζώα που θανατώθηκαν», υπογράμμισε ο Θ. Καββαδάς. Συνολικό ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα, 7,464,016 ευρώ.

Παράλληλα, έχει εγκριθεί το ποσό των 7,726,101 ευρώ για 46.124 ζώα που θανατώθηκαν και θα πληρωθούν έως τη Δευτέρα. «Συνολικά δηλαδή η Λέσβος και με την τελευταία πληρωμή θα έχει λάβει 15,190,000 ευρώ», επισήμανε ο ΥφΑΑΤ.

Το επόμενο σκέλος της οικονομικής στήριξης αφορά την απώλεια εισοδήματος του β΄ εξαμήνου του 2026, η οποία, σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους. Όπως διευκρίνισε, τα ποσά των ενισχύσεων είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα.

Γάλα και ζωοτροφές

Την ίδια στιγμή, προχωρούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις που αφορούν το γάλα και τις ζωοτροφές. Για το γάλα έχει νομοθετηθεί ειδική αποζημίωση για τις ποσότητες που δεν κατέστη δυνατό να διατεθούν κατά την περίοδο από 15 Μαρτίου έως 5 Μαΐου 2026, η οποία θα υπολογιστεί με βάση τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά του προηγούμενου έτους. «Έχουμε νομοθετήσει ειδική αποζημίωση για το γάλα που δεν μπόρεσε να διατεθεί κάτι που γίνεται για πρώτη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Καββαδάς.

Σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές, έχει υπογραφεί δέσμευση πίστωσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ποσού 53,773,000 ευρώ και αυτό αφορά όλη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί οι δύο σχετικές ΚΥΑ. Στο συνολικό πλέγμα στήριξης προστίθεται και η ενίσχυση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με 3 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέφθηκε με πρόσφατη νομοθετική διάταξη.