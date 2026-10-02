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Τιμολόγια ρεύματος: Στα ύψη τα πράσινα τον Οκτώβριο μετά τις νέες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής κατά 15% τον τελευταίο μήνα

Ανέβασαν τις τιμές οι περισσότεροι προμηθευτές ακολουθώντας τη χονδρική
Τιμολόγια ρεύματος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ / EUROKINISSI
Χάρης Αποσπόρης
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Σε νέα άνοδο οδήγηθηκαν τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο, μετά τη σημαντική αύξηση της τιμής χονδρικής κατά 15% τον περασμένο μήνα.

Πιο αναλυτικά, η χονδρική τιμή ανέβηκε εκ νέου από τα 133 ευρώ/MWh του Αυγούστου σε 155 ευρώ το Σεπτέμβριο, υπό το βάρος του ακριβότερου φυσικού αερίου και της ευρύτερης τάσης που παρατηρείται πλέον σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο δίνοντας ώθηση στα τιμολόγια ρεύματος.

Σε χώρες τόσο της Δυτικής, όσο και της Ανατολικής Ευρώπης, το ημερήσιο ταμπλό γράφει πλέον συχνά νούμερα ακόμα και στα 200 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το παραπάνω κόστος μετακυλίεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στα τιμολόγια λιανικής του ρεύματος, που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Χθες οι εγχώριοι προμηθευτές ανακοίνωσαν τις νέες τους τιμές στα πράσινα προϊόντα. Προκύπτει μια άνοδος που εκτείνεται από το 0% μέχρι το 15%, με το μέσο όρο κοντά πάνω από 10%. Ελάχιστες εταιρείες διατήρησαν σταθερά τα προϊόντα τους, με τη συντριπτική πλειοψηφία να τα ανεβάζει.

Αναλυτικά ο κατάλογος της ΡΑΑΕΥ για τον Οκτώβριο

pinakas

Αν λάβουμε υπόψη μια μέση οικιακή κατανάλωση στις 330 KWh μηνιαίως, τότε προκύπτει μια χρέωση σε ευρώ από 53 έως 107 ευρώ για το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού, αναλόγως του πράσινου τιμολογίου που μπορεί να επιλέξει κάποιος.

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