Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι 300.000 συνταξιούχοι που μένουν εκτός και ποιοι οι 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι

Μια μεγάλη ανατροπή σε σχέση με το παρελθόν, φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ καθώς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καταργούνται πλήρως και τη θέση τους παίρνει ένας αυστηρός ηλικιακός κόφτης, που έχει ως αποτέλεσμα περίπου 300.000 συνταξιούχοι να μένουν εκτός της λίστας πληρωμών.

Αυτή η ανατροπή επηρεάζει κυρίως τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών, καθώς η κυβέρνηση άλλαξε τα παραδοσιακά κριτήρια και έθεσε ως απαράβατο όρο τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως τον Δεκέμβριο του 2025.

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Κατά συνέπεια, στους αποκλεισμένους περιλαμβάνονται και όσοι έκλεισαν τα 65 έτη ηλικίας εντός του 2026, καθώς γι’ αυτούς το δικαίωμα είσπραξης μετατίθεται για τον επόμενο χρόνο. Επιπλέον, ακόμα κι αν ένας συνταξιούχος έχει πολλά έτη ασφάλισης ή πολύ χαμηλή σύνταξη, εάν είναι κάτω από το ηλικιακό όριο των 65 ετών, αποκλείεται από την παροχή.

Παράλληλα, εκτός μένουν και οι νέοι συνταξιούχοι του 2026, των οποίων η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης εκδόθηκε ή θα εκδοθεί από τον Οκτώβριο του 2026 και μετά.

Οι 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι της παροχής

Στον αντίποδα, η κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων διευρύνει θεαματικά τη λίστα των δικαιούχων οι οποίοι πλέον φθάνουν τους 2.197.000. Στη μεγάλη αυτή δεξαμενή περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από το αν εισπράττουν χαμηλή, μεσαία ή υψηλή σύνταξη και ανεξάρτητα από περιουσιακά στοιχεία και άλλα εισοδήματα, που τυχόν διαθέτουν.

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Δηλαδή στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμη και νυν συνταξιούχοι άνω των 65 ετών οι οποίοι διετέλεσαν υπουργοί, βουλευτές, μητροπολίτες, ανώτατοι και ανώτεροι δικαστικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, πανεπιστημιακοί, διοικητές τραπεζών, διοικητές δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, περιφερειάρχες, νομάρχες, δήμαρχοι και γενικότερα όσοι ήταν κάποτε υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, διασφαλίστηκε ότι το επίδομα θα καταβληθεί κανονικά σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία, καθώς γι’ αυτούς δεν ισχύει ο ηλικιακός περιορισμός των 65 ετών, επειδή αναγνωρίζονται οι αυξημένες ανάγκες διαβίωσής τους. Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη εντός του 2026, εφόσον ήταν άνω των 65 ετών την 1η-1-2026 και η απόφαση για την απονομή της σύνταξής τους εκδόθηκε έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τα παράδοξα

Η πληρωμή της 30ης Νοεμβρίου αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στην πλειονότητα των απομάχων της εργασίας, ωστόσο ο αποκλεισμός των νεότερων ηλικιακά συνταξιούχων αποτελεί το βασικό σημείο τριβής του φετινού σχεδιασμού.

Ουσιαστικά, η πλήρης κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ενός αποκλειστικά ηλικιακού «κόφτη», δημιουργεί τα εξής δύο ακραία παράδοξα: