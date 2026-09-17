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Μετατίθεται η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας για την 1.7.2027 – Η απόφαση της ΑΑΔΕ

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
Ακίνητα
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ / EUROKINISSI
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Παράταση σχεδόν ενός έτους έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποχρεωτική κατάθεση των ενοικίων μέσω τραπεζών.

Με ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί ότι μετατίθεται για την 1.7.2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζών.

Με την Α. 1187/2026 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται η υποχρέωση να καταβάλουν οι ενοικιαστές τα ενοίκια σε τραπεζικό λογαριασμό, μεταρρύθμιση που με βάση τον αρχικό προγραμματισμό θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί από τον Οκτώβριο.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία.

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