Λουκέτο 48 ωρών και πρόστιμο 10.500 ευρώ από την ΑΑΔΕ σε γνωστό beach bar στην Ρόδο

Η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ
Φωτογραφία της ΑΑΔΕ
Φωτογραφία της ΑΑΔΕ

Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής στη Ρόδο εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως έκανε σήμερα (13.8.2025) γνωστό η ΑΑΔΕ, πρόκειται για ένα γνωστό beach bar που βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε

  • να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και
  • να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 εύρω

Δεν είχε προχωρήσει δηλαδή στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

