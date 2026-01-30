Μικρές επιχειρήσεις: Απαλλαγή ΦΠΑ για πωλήσεις έως 100.000 ευρώ στην ΕΕ

Από τις 28 Ιανουαρίου τέθηκε σε λειτουργία η ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο νέο ειδικό καθεστώς διασυνοριακών συναλλαγών, το οποίο τους επιτρέπει πλέον να πωλούν αγαθά χωρίς ΦΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά, για συναλλαγές έως 100.000 ευρώ.

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο νέο καθεστώς, ο συνολικός κύκλος εργασιών (τζίρος) της στην ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ τόσο το τρέχον όσο και το προηγούμενο έτος, ενώ οι συναλλαγές στην Ελλάδα πρέπει να παραμένουν κάτω από τα 10.000 ευρώ.

Το νέο καθεστώς μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία, καθώς καταργεί την υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ σε κάθε κράτος-μέλος όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις, διευκολύνοντας έτσι την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Καταργείται η υποχρέωση λήψης ΑΦΜ σε κάθε κράτος- μέλος όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις.

Απαλείφεται η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ σε διαφορετικά κράτη -μέλη, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες του κάθε κράτους.

Διευκολύνεται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων.

Η απαλλαγή ισχύει από τις 28 Ιανουαρίου 2026 και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός έδρας. Σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων ορίων, ο ΦΠΑ καταλογίζεται αναδρομικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν τα κράτη-μέλη στα οποία δραστηριοποιούνται, να επεκτείνουν ή να διακόψουν τη χρήση του καθεστώτος και να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες αναφορές.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myAADE οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να:

Υποβάλουν το αίτημα για την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη -μέλη (Προηγούμενη

Κοινοποίηση (Prior Notification) στην ΑΑΔΕ), δηλώνοντας τις συναλλαγές τους και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε νέα κράτη- μέλη ή να αιτούνται την παύση χρήσης του καθεστώτος.

Υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με την αξία των παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν σε όλη την ΕΕ.

Ενημερώνουν άμεσα την ΑΑΔΕ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κύκλου εργασιών.

Η ΑΑΔΕ, από την πλευρά της, επικοινωνεί με τα άλλα κράτη- μέλη για τη χορήγηση του ατομικού αριθμού ταυτοποίησης, εγκρίνει τα αιτήματα απαλλαγής για επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρακολουθεί τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και την τήρηση των ορίων κύκλου εργασιών.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο διασυνοριακό καθεστώς υποχρεούνται να υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε τριμήνου. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ενωσιακού ορίου των 100.000 ευρώ, υποβάλλεται τελική αναφορά εντός 15 εργάσιμων ημερών, οπότε και παύει αυτόματα η απαλλαγή.