Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα: Πολλαπλά οφέλη από το 2026 με νέα κλίμακα φόρου και αυξημένο κατώτατο μισθό

Βασικό «εργαλείο» ενίσχυσης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, όπως προκύπτει μέσα από τον προϋπολογισμό 2026, είναι η αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η νέα κλίμακα φόρου αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες και έχει εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος άνω του 1,2 δισ. ευρώ για το 2026, που ανεβαίνει περαιτέρω το 2027. Το ποσό αυτό αποτυπώνει τη μόνιμη μείωση φορολογικών εσόδων υπέρ των φυσικών προσώπων και επιμερίζεται σε όλες τις κατηγορίες, χωρίς ξεχωριστή κατανομή για τους μισθωτούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο προϋπολογισμός προβλέπει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο 2026, με στόχο να φτάσει στα 950 ευρώ τον Απρίλιο 2027 από τα σημερινά 880 ευρώ. Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει τα επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό, όπως το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μητρότητας, ενώ επηρεάζει και τη βάση υπολογισμού των εισφορών.

Ως εκ τούτου, για έναν μισθωτό, το όφελος το 2026 προκύπτει συνδυαστικά, δηλαδή λιγότερος φόρος από τη νέα κλίμακα, υψηλότερος ονομαστικός μισθός από την αύξηση του κατώτατου και έμμεση ενίσχυση μέσω των επιδομάτων που υπολογίζονται πάνω στον κατώτατο.