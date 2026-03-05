Χρηστικά

Μητρώο καπνού και αλκοόλ: Μέχρι 16 Απριλίου η προθεσμία εγγραφής για περίπτερα, σούπερ μάρκετ, ψιλικατζίδικα, εστίαση και κάβες

Η εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο είναι προϋπόθεση για νόμιμη πώληση καπνικών, αλκοόλ και προϊόντων άτμισης
Αλκοόλ
REUTERS / Lukas Barth
Κώστας Αποστολόπουλος

Ορόσημο για τις επιχειρήσεις που πωλούν ή διαθέτουν στη λιανική προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα είναι η 16η Απριλίου 2026 καθώς απαιτούνται ενέργειες προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους.

Συγκεκριμένα, έως τα μέσα του επόμενου μήνα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εγγραφή στο «Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων» καθώς όποιος δεν εγγραφεί δεν επιτρέπεται να συνεχίσει νόμιμα την πώληση ή τη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στο πεδίο εφαρμογής μπαίνει κάθε σημείο λιανικής που διαθέτει τέτοια είδη, από περίπτερα και καταστήματα ψιλικών μέχρι μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κάβες και χώρους εστίασης που σερβίρουν ή πωλούν αλκοόλ. Το ίδιο ισχύει και για καταστήματα που εμπορεύονται προϊόντα άτμισης ή άλλα συναφή προϊόντα νικοτίνης, ενώ στο μητρώο δηλώνονται και τα υποκαταστήματα, ξεχωριστά για το καθένα.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet, είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για νομικό πρόσωπο. Κατά την είσοδο, το σύστημα ελέγχει ότι υπάρχει ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, οι ΚΑΔ.

Αν λείπουν, η σύνδεση δεν ολοκληρώνεται. Παράλληλα αντλούνται στοιχεία επιχείρησης και υποκαταστημάτων από την ΑΑΔΕ, ενώ ζητείται επιβεβαίωση κινητού και email μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Πριν την εγγραφή, χρήσιμο είναι να έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία επικοινωνίας και να έχει γίνει έλεγχος ότι θα δηλωθούν όλα τα σημεία πώλησης.

Μετά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής με μοναδικό QR, ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι. Οι ελεγκτικές αρχές, αλλά και οι πολίτες, μπορούν να επαληθεύουν την εγγραφή και τις δηλωμένες κατηγορίες προϊόντων. Αν σε έλεγχο προκύψει ότι προϊόντα πωλούνται χωρίς να έχουν δηλωθεί, προβλέπεται ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για ανάκληση άδειας πώλησης ή, εναλλακτικά, του σχετικού ΚΑΔ.

Χρηστικά
