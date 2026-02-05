Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο: Τέλος στις καθυστερήσεις για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αυτοψίες

«Λίφτινγκ» του τρόπου λειτουργίας του Δημοσίου στις συναλλαγές με τους πολίτες συνιστά η επέκταση του μοντέλου του ΕΦΚΑ η οποία περιλαμβάνεται στις 14 παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη, όπως αναφέρεται στο πλαίσιο σχεδίου νόμου που παρουσιάστηκε χθες (4.2.2026) και αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση.

Ουσιαστικά, η εφαρμογή του μοντέλου ΕΦΚΑ και σε άλλες συναλλαγές με το Δημόσιο μέσω πιστοποιημένων επαγγελματιών, φιλοδοξεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες με τις οποίες είναι αναγκασμένος να έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά ο πολίτες, περιορίζοντας την γραφειοκρατία.

Η πρόταση προβλέπει ότι εκθέσεις, αυτοψίες, βεβαιώσεις και αντίστοιχα έγγραφα, που σήμερα εκδίδονται από υπηρεσίες του Δημοσίου και συχνά καθυστερούν, θα μπορούν να εκδίδονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες και να γίνονται δεκτά από το Δημόσιο.

Παράλληλα, τίθεται ως κανόνας ότι βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία θα ζητείται μόνο όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, όπως για παράδειγμα στις αναβολές στράτευσης.

Η διαφορά με το τι ισχύει σήμερα είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, ήδη σε αρκετές διαδικασίες ο πολίτης χρησιμοποιεί υπηρεσίες επαγγελματιών, όπως δικηγόρων, μηχανικών και λογιστών, για να προχωρήσει υποθέσεις που σχετίζονται με συντάξεις, πολεοδομίες, Κτηματολόγιο, Πρωτοδικεία ή ακόμη και διαδικασίες έκδοσης visa.

Από την άλλη, σημαντικό κομμάτι των συναλλαγών βαρύνεται με την υποχρεωτική έκδοση συγκεκριμένων εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες, με τον χρόνο διεκπεραίωσης να καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα του προσωπικού, τον προγραμματισμό αυτοψιών και τις εσωτερικές ροές κάθε φορέα, πολλές φορές οδηγώντας σε σημαντικές καθυστερήσεις και κωλυσιεργία.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πεδία εφαρμογής με ιδιαίτερη χρησιμότητα θεωρούνται οι Κτηματικές υπηρεσίες, οι γεωπονικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς και διαδικασίες που αφορούν επιδοτήσεις αγροτών. Ο στόχος της παρέμβασης είναι να μειωθεί η ανάγκη φυσικής παρουσίας και να περιοριστούν τα σημεία συμφόρησης, μεταφέροντας τμήματα της διαδικασίας σε πιστοποιημένους ιδιώτες, όπου αυτό κρίνεται λειτουργικό, χωρίς να καταργείται η τελική αποδοχή των πράξεων από τη Διοίκηση.