Μπαταρίες και στις ΑΠΕ του ΔΕΔΔΗΕ – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Μετά τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ, σειρά πήραν και τα αντίστοιχα στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να προσθέσουν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας όσοι ιδιοκτήτες το επιλέξουν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε να υποδέχεται αιτήματα για μπαταρίες και το ενδιαφέρον αναμένεται έντονο από τους παραγωγούς ΑΠΕ, κυρίως των φωτοβολταϊκών. Ο λόγος είναι προφανής, καθώς η μπαταρία τους δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουν τα διαφυγόντα κέρδη τα μεσημέρια λόγω των αναγκαστικών περικοπών παραγωγής και των πολύ χαμηλών τιμών ρεύματος.

Ο διαχειριστής διακρίνει ανάμεσα σε δύο κατηγορίες: Καταρχήν τα έργα εκείνα που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο και θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του κύκλου αιτήσεων. Δεύτερον, όσα έργα δεν δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο και θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις καθ’όλη τη διάρκεια του μήνα.

Τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε στη σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.