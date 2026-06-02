Νέα εισοδηματικά όρια στην επιστροφή ενοικίου, μπλόκο στα Airbnb Θεσσαλονίκης και φόρος στον online τζόγο – Σε διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο

Υψηλότερα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου, απαγόρευση νέων εγγραφών Airbnb στην Α’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και αυξημένη φορολόγηση στα κέρδη από online τζόγο περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15.06.2026.

Το νομοσχέδιο συγκεντρώνει σε ενιαίο κείμενο μέτρα για την πίεση στα ενοίκια, το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος, την ενέργεια, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τη λειτουργία της ΕΕΕΠ και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τζόγο, αλλά και σειρά μισθολογικών και συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

Στο στεγαστικό σκέλος, η πρώτη αλλαγή αφορά την επιστροφή ενοικίου. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται σε 25.000 ευρώ για τον άγαμο, σε 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και σε 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Η διάταξη αφορά επιδοτήσεις με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου από το 2026 και μετά, για μισθώματα που έχουν καταβληθεί από το 2025 και εφεξής. Στην πράξη, το μέτρο διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων και μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών που μισθώνουν κατοικία εντός του πλαισίου στήριξης.

Παράλληλα, θεσπίζεται επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Το μέτρο αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Για την πρώτη εφαρμογή, η ενίσχυση για μισθώματα που πληρώθηκαν το 2024 προβλέπεται να καταβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων από την επιστροφή ενοικίου και το ειδικό μέτρο για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στο πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το νομοσχέδιο μεταφέρει το μοντέλο περιορισμού της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Από 01.07.2026 έως 31.12.2026 δεν θα επιτρέπεται η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος από τη βραχυχρόνια μίσθωση μετά την 01.07.2026 και έως τον έλεγχο, με κατώτατο όριο τα 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση νέας παράβασης μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 40.000 ευρώ.

Πρόσθετη πρόβλεψη αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί. Αν μεταβιβαστούν για οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και λόγω κληρονομιάς, διαγράφονται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν μπορούν να επανεγγραφούν όσο διαρκεί ο περιορισμός.

Στο ίδιο στεγαστικό πακέτο εντάσσεται και το πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω». Το πρόγραμμα προβλέπει κίνητρα για νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές ή στη διαχείριση ακινήτων, ώστε να ανεγείρουν κατοικίες ή να μετατρέπουν ακίνητα μη οικιστικής χρήσης σε κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον 10 ετών.

Στο σκέλος του τζόγου, το νομοσχέδιο αυξάνει τις οργανικές θέσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε 110, από τις οποίες 70 αφορούν διοικητικό προσωπικό και 40 ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η ΕΕΕΠ αποκτά ενισχυμένο ρόλο στον έλεγχο της αγοράς και στην αντιμετώπιση παράνομων παρόχων.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν κατάρτιση καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων, αποκλεισμό πρόσβασης σε ιστοτόπους και εφαρμογές κινητών συσκευών, καθώς και αυστηρότερο πλαίσιο για τη διακοπή παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. Παράλληλα, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις για παρόχους διαδικτύου, διαφημιζόμενους και όσους εμπλέκονται στην προβολή παράνομων τυχερών παιγνίων.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η αύξηση της φορολόγησης στα κέρδη από διαδικτυακά παίγνια τύπου καζίνο. Μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 ευρώ ανά παικτική συνεδρία, τα κέρδη από λοιπά διαδικτυακά παίγνια φορολογούνται με 20% έως τα 500 ευρώ και με 30% για ποσά από 500,01 ευρώ και πάνω. Για κέρδη από παιγνιομηχανήματα, οι συντελεστές διαμορφώνονται σε 15% και 20% αντίστοιχα.

Μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

Πέρα από τη στέγη και τον τζόγο, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος. Το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ενώ προστίθεται δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων ακινήτων στο πλαίσιο αντιπρότασης των πιστωτών.

Στις φορολογικές οφειλές προβλέπεται ρύθμιση έως 72 δόσεις για χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως 31.12.2023, εφόσον δεν ήταν ρυθμισμένα στις 21.04.2026 και δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση έως την αίτηση. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως 31.12.2026 και η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.

Στο ίδιο πεδίο προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, μία φορά ανά οφειλέτη, εφόσον καταβληθεί τουλάχιστον το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση και ρυθμιστούν οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Για τα νοικοκυριά προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με καταβολή έως τις 30.06.2026 χωρίς αίτηση. Προβλέπεται επίσης αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες από 250 σε 300 ευρώ, με διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Για τους αγρότες, εισάγεται νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Για καταναλώσεις από 01.11.2026 και μετά, προβλέπεται ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ ώστε ο ΕΦΚ και ο αναλογών ΦΠΑ να μην περιλαμβάνονται στο συνολικό καταβλητέο ποσό κατά την αγορά καυσίμου. Παράλληλα, από 01.06.2026 δίνεται δυνατότητα ένταξης στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ σε κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που δεν είχαν ενταχθεί μέχρι σήμερα.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου, μισθολογικές παρεμβάσεις για δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, προσωπικό της Προεδρίας της Κυβέρνησης και άλλες ειδικές κατηγορίες, καθώς και διατάξεις για αιγιαλούς, παραλίες, ΕΤΑΔ και πρακτικά ζητήματα εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.