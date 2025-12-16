Νέα ψηφιακή εποχή με το νέο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Σε παραγωγική λειτουργία από τις 16 Φεβρουαρίου 2026

Την υπουργική απόφαση υπέγραψε σήμερα (16.12.2025) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περαιτέρω απλουστεύσεων που εισήγαγε ο νέος εργασιακός νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους» (ν. 5239/2025).

Πιο συγκεκριμένα, με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση αναβαθμίζονται οι λειτουργίες του υφιστάμενου Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», διευκολύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους τους. Η κ. Κεραμέως, δήλωσε: «Για πρώτη φορά, έπειτα από 12 χρόνια, προχωρούμε στη δραστική αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Το νέο αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Στόχος μας είναι η ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών, η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και η διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, ενισχύουμε την διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Λειτουργούμε με σχέδιο και μεθοδικότητα για μία πιο ισχυρή και πιο δίκαιη αγορά εργασίας για όλους».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ήδη από τον Απρίλιο του 2025. ⁠Η νέα έκδοσή του τίθεται σε λειτουργία σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και για δύο μήνες. Στις 16 Φεβρουαρίου 2026, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του και θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από το νέο αναβαθμισμένο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται εύλογος χρόνος, προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος, καθώς και να διασφαλίσουν εγκαίρως τη συμβατότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων τους με το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, μέχρι το νέο σύστημα να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν κανονικά το λειτουργικό περιβάλλον του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για μία νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν. 5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους», που ψηφίστηκε πριν από δύο μόλις μήνες.

Το νέο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ⁠παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (1 αντί για 4 έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς τη χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης).

Παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα της διαδικασίας που ακολουθούνταν, πριν από την αναβάθμιση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και μετά από αυτή.

Η έναρξη απασχόλησης, μέχρι σήμερα, αναγγελόταν με την δήλωση Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης. Εφεξής, μία πρόσληψη, ένας δανεισμός εργαζομένου από επιχείρηση, μία πρόσληψη για δανεισμό ή μία μεταβίβαση εργαζομένου από επιχείρηση, θα αναγγέλλεται ψηφιακά.

Η μεταβολή στοιχείων απασχόλησης γινόταν μέσω των Πινάκων Προσωπικού, Ε9 Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης και Δηλώσεις Μεταβολής Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας. Εφεξής, η μεταβολή στοιχείων εργασιακής σχέσης, καθώς και η μεταβολή στοιχείων εργασιακής σχέσης δανειζόμενου προσωπικού, θα πραγματοποιούνται με ψηφιακή δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Η λήξη απασχόλησης, μέχρι σήμερα, αναγγελόταν με τις δηλώσεις «Ε5: Οικειοθελής Αποχώρηση», «Ε6: Καταγγελία Χωρίς Προειδοποίηση», «Ε6 Καταγγελία Με Προειδοποίηση» και «Ε7 Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου». Εφεξής, η οικειοθελής αποχώρηση, η συνταξιοδότηση με οικειοθελή αποχώρηση, η καταγγελία σύμβασης, η λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου, η εθελούσια έξοδος κλπ, θα αναγγέλλονται μέσω ψηφιακής αναγγελίας λύσης απασχόλησης.

Αναλυτικά, τα οφέλη που θα προσφέρει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» στη λειτουργία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι τα εξής: